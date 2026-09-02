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СМИ: Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС - 02.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС
СМИ: Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС - 02.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС
Венгрия в очередной заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС, приостановив обсуждение по вопросам доступа к единому рынку и социальной... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:10+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Венгрия в очередной заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС, приостановив обсуждение по вопросам доступа к единому рынку и социальной политике, пишет издание Euractiv со ссылкой на европейский чиновников и дипломатов. "Венгрия вновь заблокировала прогресс в переговорах о членстве (в ЕС - ред.) с Украиной и Молдавией", - говорится в публикации. По словам дипломатов, Будапешт отказался дать добро на открытие второго и третьего кластеров переговоров, сославшись на необходимость выполнения Киевом двустороннего соглашения о правах этнических венгров. Как отмечает издание, Венгрия в июле высказывала аналогичные опасения и заблокировала эти же кластеры. В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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мировая экономика, венгрия, украина, ес, молдавия
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС, МОЛДАВИЯ
09:10 02.09.2026
 
СМИ: Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС

Euractiv: Венгрия вновь заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС

CC BY 2.0 / J Dimas / Hungarian flagФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
CC BY 2.0 / J Dimas / Hungarian flag
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Венгрия в очередной заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС, приостановив обсуждение по вопросам доступа к единому рынку и социальной политике, пишет издание Euractiv со ссылкой на европейский чиновников и дипломатов.
"Венгрия вновь заблокировала прогресс в переговорах о членстве (в ЕС - ред.) с Украиной и Молдавией", - говорится в публикации.
По словам дипломатов, Будапешт отказался дать добро на открытие второго и третьего кластеров переговоров, сославшись на необходимость выполнения Киевом двустороннего соглашения о правах этнических венгров.
Как отмечает издание, Венгрия в июле высказывала аналогичные опасения и заблокировала эти же кластеры.
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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Мировая экономикаВЕНГРИЯУКРАИНАЕСМОЛДАВИЯ
 
 
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