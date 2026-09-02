Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, заявил Минфин - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/vetnam-872902509.html
Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, заявил Минфин
Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, заявил Минфин - 02.09.2026, ПРАЙМ
Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, заявил Минфин
Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, обеспечивая их выход на рынки АСЕАН и на международные рынки, сказал на Восточном экономическом форуме во... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:56+0300
2026-09-02T05:56+0300
россия
мировая экономика
вьетнам
владивосток
дальний восток
асеан
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872902509.jpg?1788317779
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, обеспечивая их выход на рынки АСЕАН и на международные рынки, сказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке вьетнамский министр финансов Нго Ван Туан. "Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, обеспечивая им доступ на рынок АСЕАН и другие международные рынки. В то же время российский Дальний Восток может открыть возможности для вьетнамских компаний и компаний АСЕАН для выхода на российский рынок и в Евразийское экономическое пространство", - сказал министр на сессии ВЭФ "Дальний Восток - полюс международного взаимодействия. Бизнес-диалог Россия – АСЕАН". Он отметил, что Вьетнам занимает особое место в торговле России со странами АСЕАН: ожидается, что товарооборот Вьетнама и России к 2029 году достигнет 4,7 миллиарда долларов США, что составляет около 1/4 торговли между Россией и АСЕАН. Вьетнам также стал первой страной АСЕАН, подписавшей соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. "Вьетнам готов действовать как мост и расширять инвестиционные проекты российских компаний в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, производство, высокие технологии, энергетический сектор, логистика и высокотехнологичное сельское хозяйство, обслуживая не только вьетнамский рынок, но и выход на рынки стран АСЕАН и международные рынки по всему миру", - подчеркнул министр финансов Вьетнама. Отношения России с АСЕАН имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. товарооборот между Россией и АСЕАН за 10 лет увеличился на 58% и достиг около 21 миллиардов долларов в 2025 году. В 2026 году отмечается 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и АСЕАН, знаковым событием стал июньский Саммит Россия-АСЕАН в Казани. По итогам cаммита сторонами был принят Комплексный план действий на 2026–2030 годы. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
вьетнам
владивосток
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, вьетнам, владивосток, дальний восток, асеан, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Владивосток, Дальний Восток, АСЕАН, ВЭФ
05:56 02.09.2026
 
Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, заявил Минфин

Минфин Вьетнама: Вьетнам может стать мостиком для российских компаний

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, обеспечивая их выход на рынки АСЕАН и на международные рынки, сказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке вьетнамский министр финансов Нго Ван Туан.
"Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, обеспечивая им доступ на рынок АСЕАН и другие международные рынки. В то же время российский Дальний Восток может открыть возможности для вьетнамских компаний и компаний АСЕАН для выхода на российский рынок и в Евразийское экономическое пространство", - сказал министр на сессии ВЭФ "Дальний Восток - полюс международного взаимодействия. Бизнес-диалог Россия – АСЕАН".
Он отметил, что Вьетнам занимает особое место в торговле России со странами АСЕАН: ожидается, что товарооборот Вьетнама и России к 2029 году достигнет 4,7 миллиарда долларов США, что составляет около 1/4 торговли между Россией и АСЕАН. Вьетнам также стал первой страной АСЕАН, подписавшей соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.
"Вьетнам готов действовать как мост и расширять инвестиционные проекты российских компаний в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, производство, высокие технологии, энергетический сектор, логистика и высокотехнологичное сельское хозяйство, обслуживая не только вьетнамский рынок, но и выход на рынки стран АСЕАН и международные рынки по всему миру", - подчеркнул министр финансов Вьетнама.
Отношения России с АСЕАН имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. товарооборот между Россией и АСЕАН за 10 лет увеличился на 58% и достиг около 21 миллиардов долларов в 2025 году. В 2026 году отмечается 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и АСЕАН, знаковым событием стал июньский Саммит Россия-АСЕАН в Казани. По итогам cаммита сторонами был принят Комплексный план действий на 2026–2030 годы.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаВЬЕТНАМВладивостокДальний ВостокАСЕАНВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала