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Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, заявил Минфин

Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, заявил Минфин - 02.09.2026, ПРАЙМ

Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, заявил Минфин

Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, обеспечивая их выход на рынки АСЕАН и на международные рынки, сказал на Восточном экономическом форуме во... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:56+0300

2026-09-02T05:56+0300

2026-09-02T05:56+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, обеспечивая их выход на рынки АСЕАН и на международные рынки, сказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке вьетнамский министр финансов Нго Ван Туан. "Вьетнам может стать мостиком для российских компаний, обеспечивая им доступ на рынок АСЕАН и другие международные рынки. В то же время российский Дальний Восток может открыть возможности для вьетнамских компаний и компаний АСЕАН для выхода на российский рынок и в Евразийское экономическое пространство", - сказал министр на сессии ВЭФ "Дальний Восток - полюс международного взаимодействия. Бизнес-диалог Россия – АСЕАН". Он отметил, что Вьетнам занимает особое место в торговле России со странами АСЕАН: ожидается, что товарооборот Вьетнама и России к 2029 году достигнет 4,7 миллиарда долларов США, что составляет около 1/4 торговли между Россией и АСЕАН. Вьетнам также стал первой страной АСЕАН, подписавшей соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. "Вьетнам готов действовать как мост и расширять инвестиционные проекты российских компаний в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, производство, высокие технологии, энергетический сектор, логистика и высокотехнологичное сельское хозяйство, обслуживая не только вьетнамский рынок, но и выход на рынки стран АСЕАН и международные рынки по всему миру", - подчеркнул министр финансов Вьетнама. Отношения России с АСЕАН имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. товарооборот между Россией и АСЕАН за 10 лет увеличился на 58% и достиг около 21 миллиардов долларов в 2025 году. В 2026 году отмечается 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и АСЕАН, знаковым событием стал июньский Саммит Россия-АСЕАН в Казани. По итогам cаммита сторонами был принят Комплексный план действий на 2026–2030 годы. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, вьетнам, владивосток, дальний восток, асеан, вэф