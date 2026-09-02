Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/viza-872907464.html
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США - 02.09.2026, ПРАЙМ
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США
Россияне, уже подавшие документы на иммиграционные визы США, могут попытаться обжаловать в суде решение властей о приостановке собеседований или дождаться их... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:49+0300
2026-09-02T08:49+0300
бизнес
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861930007_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_bbfa64be90fac3b15e0ad2d9d43074dd.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне, уже подавшие документы на иммиграционные визы США, могут попытаться обжаловать в суде решение властей о приостановке собеседований или дождаться их возобновления, рассказал РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов. На прошлой неделе госдепартамент США временно приостановил собеседования по иммиграционным визам во всех американских посольствах и консульствах. Ведомство объяснило паузу дополнительным обучением сотрудников проверке заявителей, которые могут стать получателями государственных пособий. Уже назначенные интервью переносят, сроки возобновления не названы. "Просто сидеть и ждать. Можно обжаловать решение в суде, но я не знаю, насколько это будет успешно", - сказал Тарасов, отвечая на вопрос о возможных действиях россиян, чьи документы уже находятся на рассмотрении. По его словам, суд теоретически может приостановить решение властей, однако разбирательство в любом случае займет месяцы. "Еще неизвестно, будет ли данное решение распространяться на всю страну и на весь земной шар", - добавил адвокат.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861930007_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_6100d68c6a7f0903d1a4090c03bb8f9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша
Бизнес, РОССИЯ, США
08:49 02.09.2026
 
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США

Адвокат Тарасов: россияне могут обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне, уже подавшие документы на иммиграционные визы США, могут попытаться обжаловать в суде решение властей о приостановке собеседований или дождаться их возобновления, рассказал РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов.
На прошлой неделе госдепартамент США временно приостановил собеседования по иммиграционным визам во всех американских посольствах и консульствах. Ведомство объяснило паузу дополнительным обучением сотрудников проверке заявителей, которые могут стать получателями государственных пособий. Уже назначенные интервью переносят, сроки возобновления не названы.
"Просто сидеть и ждать. Можно обжаловать решение в суде, но я не знаю, насколько это будет успешно", - сказал Тарасов, отвечая на вопрос о возможных действиях россиян, чьи документы уже находятся на рассмотрении.
По его словам, суд теоретически может приостановить решение властей, однако разбирательство в любом случае займет месяцы.
"Еще неизвестно, будет ли данное решение распространяться на всю страну и на весь земной шар", - добавил адвокат.
 
БизнесРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала