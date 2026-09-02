https://1prime.ru/20260902/viza-872907464.html
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США - 02.09.2026, ПРАЙМ
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США
Россияне, уже подавшие документы на иммиграционные визы США, могут попытаться обжаловать в суде решение властей о приостановке собеседований или дождаться их... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:49+0300
2026-09-02T08:49+0300
2026-09-02T08:49+0300
бизнес
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861930007_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_bbfa64be90fac3b15e0ad2d9d43074dd.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне, уже подавшие документы на иммиграционные визы США, могут попытаться обжаловать в суде решение властей о приостановке собеседований или дождаться их возобновления, рассказал РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов. На прошлой неделе госдепартамент США временно приостановил собеседования по иммиграционным визам во всех американских посольствах и консульствах. Ведомство объяснило паузу дополнительным обучением сотрудников проверке заявителей, которые могут стать получателями государственных пособий. Уже назначенные интервью переносят, сроки возобновления не названы. "Просто сидеть и ждать. Можно обжаловать решение в суде, но я не знаю, насколько это будет успешно", - сказал Тарасов, отвечая на вопрос о возможных действиях россиян, чьи документы уже находятся на рассмотрении. По его словам, суд теоретически может приостановить решение властей, однако разбирательство в любом случае займет месяцы. "Еще неизвестно, будет ли данное решение распространяться на всю страну и на весь земной шар", - добавил адвокат.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861930007_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_6100d68c6a7f0903d1a4090c03bb8f9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша
Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США
Адвокат Тарасов: россияне могут обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне, уже подавшие документы на иммиграционные визы США, могут попытаться обжаловать в суде решение властей о приостановке собеседований или дождаться их возобновления, рассказал РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов.
На прошлой неделе госдепартамент США
временно приостановил собеседования по иммиграционным визам во всех американских посольствах и консульствах. Ведомство объяснило паузу дополнительным обучением сотрудников проверке заявителей, которые могут стать получателями государственных пособий. Уже назначенные интервью переносят, сроки возобновления не названы.
"Просто сидеть и ждать. Можно обжаловать решение в суде, но я не знаю, насколько это будет успешно", - сказал Тарасов, отвечая на вопрос о возможных действиях россиян, чьи документы уже находятся на рассмотрении.
По его словам, суд теоретически может приостановить решение властей, однако разбирательство в любом случае займет месяцы.
"Еще неизвестно, будет ли данное решение распространяться на всю страну и на весь земной шар", - добавил адвокат.