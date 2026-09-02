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Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США

Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США - 02.09.2026, ПРАЙМ

Юрист предложил обжаловать в суде приостановку визовых собеседований в США

Россияне, уже подавшие документы на иммиграционные визы США, могут попытаться обжаловать в суде решение властей о приостановке собеседований или дождаться их... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:49+0300

2026-09-02T08:49+0300

2026-09-02T08:49+0300

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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне, уже подавшие документы на иммиграционные визы США, могут попытаться обжаловать в суде решение властей о приостановке собеседований или дождаться их возобновления, рассказал РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов. На прошлой неделе госдепартамент США временно приостановил собеседования по иммиграционным визам во всех американских посольствах и консульствах. Ведомство объяснило паузу дополнительным обучением сотрудников проверке заявителей, которые могут стать получателями государственных пособий. Уже назначенные интервью переносят, сроки возобновления не названы. "Просто сидеть и ждать. Можно обжаловать решение в суде, но я не знаю, насколько это будет успешно", - сказал Тарасов, отвечая на вопрос о возможных действиях россиян, чьи документы уже находятся на рассмотрении. По его словам, суд теоретически может приостановить решение властей, однако разбирательство в любом случае займет месяцы. "Еще неизвестно, будет ли данное решение распространяться на всю страну и на весь земной шар", - добавил адвокат.

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бизнес, россия, сша