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Власти Кубы разрешили создание частных предприятий

Власти Кубы разрешили создание частных предприятий - 02.09.2026, ПРАЙМ

Власти Кубы разрешили создание частных предприятий

Власти Кубы разрешили создание частных предприятий с числом занятых более 100 человек, закрепив для них отдельную организационно-правовую категорию, следует из... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T23:03+0300

2026-09-02T23:03+0300

2026-09-02T23:03+0300

мировая экономика

куба

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МЕХИКО, 2 сен - ПРАЙМ. Власти Кубы разрешили создание частных предприятий с числом занятых более 100 человек, закрепив для них отдельную организационно-правовую категорию, следует из указа, опубликованного в среду в официальном вестнике республики. "Частное предприятие - предприятие, число занятых в котором превышает 100 человек", - говорится в Указе-законе 133/2026 о новой классификации предприятий. Указ вносит изменения в действовавшее ранее законодательство о микро-, малых и средних предприятиях (MIPYMES), кооперативах несельскохозяйственного типа и индивидуальных предпринимателях. Документ был опубликован 2 сентября в официальном вестнике №71 и вступает в силу через семь дней после публикации - 9 сентября. Согласно новой классификации, микропредприятием считается субъект с числом занятых от одного до десяти человек, малым - от 11 до 35, средним - от 36 до 100, а при превышении 100 человек предприятие получает статус частного предприятия. При подсчете учитываются также партнеры компании. Тем самым кубинское законодательство впервые предусматривает отдельную категорию частных компаний, которые могут превышать прежний предел в 100 работников. При этом в новой норме верхний предел численности работников не установлен. Закон также расширяет полномочия частных предприятий. В числе закрепленных за ними прав - определять производимые товары и оказываемые услуги, поставщиков, клиентов и рынки, формировать собственную структуру и штат, устанавливать доходы работников с соблюдением действующего минимального уровня оплаты труда, осуществлять инвестиции и создавать подразделения без статуса юридического лица. Частным предприятиям также разрешено "объединяться с иностранным капиталом для выполнения своего уставного назначения" - в соответствии с действующим законодательством. Еще одним изменением стало закрепление возможности для MIPYMES и частных предприятий непосредственно заниматься экспортом и импортом. Такая деятельность требует предварительного разрешения Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы (MINCEX). Новые частные предприятия смогут создаваться в форме общества с ограниченной ответственностью (S.R.L.) при наличии нескольких владельцев либо единоличного общества с ограниченной ответственностью (S.U.R.L.) при одном владельце. Они также смогут открывать учреждения и подразделения в других провинциях страны. Указ-закон 133 одновременно расширяет круг потенциальных владельцев частного бизнеса. Партнерами таких предприятий могут быть граждане Кубы, постоянно проживающие как на территории страны, так и за рубежом, а также иностранцы, имеющие постоянное место жительства на Кубе. Один человек сможет иметь долю более чем в одной частной компании. При этом закон сохраняет ограничения для ряда категорий лиц, в частности государственных и правительственных чиновников, а также устанавливает другие требования к потенциальным партнерам. Документ предусматривает и дальнейшую цифровизацию процедуры регистрации бизнеса: заявления на создание MIPYMES и частных предприятий должны подаваться через Платформу экономических субъектов, а муниципальные органы получают полномочия по рассмотрению соответствующих заявок. Указ-закон 133 стал частью пакета из 176 экономических и социальных преобразований, представленных кубинскими властями в июне. В частности, пакет предусматривает расширение возможностей негосударственного сектора, развитие прямой внешней торговли, привлечение иностранного капитала и дальнейшее изменение системы регулирования частного предпринимательства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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