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Водители смогут предъявлять путевые листы через "Госуслуги Авто"

Водители смогут предъявлять путевые листы через "Госуслуги Авто" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Водители смогут предъявлять путевые листы через "Госуслуги Авто"

Водители перевозочных компаний теперь могут предъявить путевые листы и транспортные накладные в приложении "Госуслуги Авто", документы доступны в текстовом виде | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:55+0300

2026-09-02T13:55+0300

2026-09-02T14:04+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Водители перевозочных компаний теперь могут предъявить путевые листы и транспортные накладные в приложении "Госуслуги Авто", документы доступны в текстовом виде и в формате QR-кода, сообщило Минцифры РФ. "Водители перевозочных компаний могут предъявить путевые листы и транспортные накладные прямо со смартфона - в приложении "Госуслуги Авто". Документы доступны в текстовом виде и в формате QR-кода", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе". Отмечается, что отсканировать QR-код можно без интернета при помощи "Госкана" в приложении "Госуслуги". Чтобы воспользоваться функцией, необходимо скачать "Госуслуги Авто" и войти в приложение под подтвержденной учетной записью на портале. После этого все перевозочные документы автоматически загрузятся в приложение. Для предъявления документов в виде QR-кода необходимо найти на главном экране нужное транспортное средство, нажать "Предъявить документы" под его изображением и выбрать нужный документ. Министерство напомнило, что в приложении также есть СТС, водительское удостоверение, полис ОСАГО и водительские чаты. Там можно оформить ДТП по европротоколу онлайн, получить компенсацию ущерба по ОСАГО, проверить ТС на юридическую чистоту и ДТП, записаться на регистрацию авто и на получение водительских прав, а также оформить парковку для инвалидов и заключить договор купли-продажи. Приложение "Госуслуги Авто" работает с 2021 года. С момента запуска его скачали уже более 23 миллионов пользователей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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