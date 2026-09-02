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Индийским предпринимателям стоит выходить на Дальний Восток, заявил Котвани
Индийским предпринимателям стоит выходить на Дальний Восток, заявил Котвани - 02.09.2026, ПРАЙМ
Индийским предпринимателям стоит выходить на Дальний Восток, заявил Котвани
Малым и средним предпринимателям из Индии надо выходить на Дальний Восток, чтобы вести успешный бизнес, заявил глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:35+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Малым и средним предпринимателям из Индии надо выходить на Дальний Восток, чтобы вести успешный бизнес, заявил глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани на сессии ВЭФ "Бизнес-диалог Россия-Индия". "Лучшее место на земле - это Россия. Дальний Восток - это вообще рай... Есть сложности, но мы всегда находили решение и будем находить решение. Дальний Восток - лучшее место для МСП. Сейчас надо выходить на Россию, это единственная возможность заработать много денег", - сказал Котвани. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Индийским предпринимателям стоит выходить на Дальний Восток, заявил Котвани
Глава IBA Котвани: МСП надо выходить на Дальний Восток, чтобы вести успешный бизнес
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Малым и средним предпринимателям из Индии надо выходить на Дальний Восток, чтобы вести успешный бизнес, заявил глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани на сессии ВЭФ "Бизнес-диалог Россия-Индия".
"Лучшее место на земле - это Россия. Дальний Восток - это вообще рай... Есть сложности, но мы всегда находили решение и будем находить решение. Дальний Восток - лучшее место для МСП. Сейчас надо выходить на Россию, это единственная возможность заработать много денег", - сказал Котвани.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.