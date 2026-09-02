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Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет
Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет - 02.09.2026, ПРАЙМ
Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет
Дальний Восток получит первые эффекты от реализации федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" уже через 3-7 лет - через аукционы и старт строек, а... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:29+0300
2026-09-02T16:36+0300
финансы
россия
дальний восток
якутия
забайкалье
роснедра
росатом
алроса
газопровод "сила сибири"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток получит первые эффекты от реализации федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" уже через 3-7 лет - через аукционы и старт строек, а промышленная добыча и устойчивые налоговые поступления ожидаются через 10-15 лет, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Эффект от федерального проекта на Дальнем Востоке начнется с лицензирования площадей и поступлений в бюджет от аукционов. Первые ощутимые результаты - аукционы, проектирование и старт строек - ожидаются через 3-7 лет, промышленная добыча и устойчивые налоговые поступления - примерно через 10-15 лет", - сказал он. Казанов добавил, что реализация проектов позволит создать свыше 22 тысяч рабочих мест, привлечь около 400 миллиардов рублей частных инвестиций и обеспечить бюджетную эффективность порядка в 1,2 триллиона рублей. "Появится новый центр газодобычи в Якутии с перспективой загрузки "Силы Сибири - 2", а также центры добычи урана в Забайкалье и Еврейском автономном округе. Расширится минерально‑сырьевая база предприятий "Росатома" и "Алросы", будут выявлены новые объекты по золоту, меди, цинку и углю. Развитие получат инфраструктура и смежные отрасли", - отметил Казанов. Роснедра реализуют с 2025 года в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" второй этап федерального проекта "Геология: Возрождение легенды". В него вошли планы по геологическому изучению Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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40
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финансы, россия, дальний восток, якутия, забайкалье, роснедра, росатом, алроса, газопровод "сила сибири"
Финансы, РОССИЯ, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Забайкалье, Роснедра, Росатом, Алроса, Газопровод "Сила Сибири"
16:29 02.09.2026 (обновлено: 16:36 02.09.2026)
 
Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет

Глава Роснедр Казанов: Дальний Восток получит первые эффекты от проекта через 3-7 лет

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток получит первые эффекты от реализации федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" уже через 3-7 лет - через аукционы и старт строек, а промышленная добыча и устойчивые налоговые поступления ожидаются через 10-15 лет, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Эффект от федерального проекта на Дальнем Востоке начнется с лицензирования площадей и поступлений в бюджет от аукционов. Первые ощутимые результаты - аукционы, проектирование и старт строек - ожидаются через 3-7 лет, промышленная добыча и устойчивые налоговые поступления - примерно через 10-15 лет", - сказал он.
Казанов добавил, что реализация проектов позволит создать свыше 22 тысяч рабочих мест, привлечь около 400 миллиардов рублей частных инвестиций и обеспечить бюджетную эффективность порядка в 1,2 триллиона рублей.
"Появится новый центр газодобычи в Якутии с перспективой загрузки "Силы Сибири - 2", а также центры добычи урана в Забайкалье и Еврейском автономном округе. Расширится минерально‑сырьевая база предприятий "Росатома" и "Алросы", будут выявлены новые объекты по золоту, меди, цинку и углю. Развитие получат инфраструктура и смежные отрасли", - отметил Казанов.
Роснедра реализуют с 2025 года в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" второй этап федерального проекта "Геология: Возрождение легенды". В него вошли планы по геологическому изучению Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
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