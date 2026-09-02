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Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет
Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет - 02.09.2026, ПРАЙМ
Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет
Дальний Восток получит первые эффекты от реализации федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" уже через 3-7 лет - через аукционы и старт строек, а... | 02.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток получит первые эффекты от реализации федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" уже через 3-7 лет - через аукционы и старт строек, а промышленная добыча и устойчивые налоговые поступления ожидаются через 10-15 лет, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Эффект от федерального проекта на Дальнем Востоке начнется с лицензирования площадей и поступлений в бюджет от аукционов. Первые ощутимые результаты - аукционы, проектирование и старт строек - ожидаются через 3-7 лет, промышленная добыча и устойчивые налоговые поступления - примерно через 10-15 лет", - сказал он. Казанов добавил, что реализация проектов позволит создать свыше 22 тысяч рабочих мест, привлечь около 400 миллиардов рублей частных инвестиций и обеспечить бюджетную эффективность порядка в 1,2 триллиона рублей. "Появится новый центр газодобычи в Якутии с перспективой загрузки "Силы Сибири - 2", а также центры добычи урана в Забайкалье и Еврейском автономном округе. Расширится минерально‑сырьевая база предприятий "Росатома" и "Алросы", будут выявлены новые объекты по золоту, меди, цинку и углю. Развитие получат инфраструктура и смежные отрасли", - отметил Казанов. Роснедра реализуют с 2025 года в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" второй этап федерального проекта "Геология: Возрождение легенды". В него вошли планы по геологическому изучению Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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финансы, россия, дальний восток, якутия, забайкалье, роснедра, росатом, алроса, газопровод "сила сибири"
Финансы, РОССИЯ, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Забайкалье, Роснедра, Росатом, Алроса, Газопровод "Сила Сибири"
Первые эффекты от "Геологии" на Дальнем Востоке появятся через 3-7 лет
Глава Роснедр Казанов: Дальний Восток получит первые эффекты от проекта через 3-7 лет
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток получит первые эффекты от реализации федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" уже через 3-7 лет - через аукционы и старт строек, а промышленная добыча и устойчивые налоговые поступления ожидаются через 10-15 лет, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Эффект от федерального проекта на Дальнем Востоке начнется с лицензирования площадей и поступлений в бюджет от аукционов. Первые ощутимые результаты - аукционы, проектирование и старт строек - ожидаются через 3-7 лет, промышленная добыча и устойчивые налоговые поступления - примерно через 10-15 лет", - сказал он.
Казанов добавил, что реализация проектов позволит создать свыше 22 тысяч рабочих мест, привлечь около 400 миллиардов рублей частных инвестиций и обеспечить бюджетную эффективность порядка в 1,2 триллиона рублей.
"Появится новый центр газодобычи в Якутии с перспективой загрузки "Силы Сибири - 2", а также центры добычи урана в Забайкалье и Еврейском автономном округе. Расширится минерально‑сырьевая база предприятий "Росатома" и "Алросы", будут выявлены новые объекты по золоту, меди, цинку и углю. Развитие получат инфраструктура и смежные отрасли", - отметил Казанов.
Роснедра реализуют с 2025 года в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" второй этап федерального проекта "Геология: Возрождение легенды". В него вошли планы по геологическому изучению Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.