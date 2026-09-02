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На Дальнем Востоке и в Арктике модернизируют 24 аэропорта

На Дальнем Востоке и в Арктике модернизируют 24 аэропорта - 02.09.2026, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке и в Арктике модернизируют 24 аэропорта

Модернизация 24 аэропортов запланирована на Дальнем Востоке и в Арктике, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту Владимиру Путину. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:58+0300

2026-09-02T17:58+0300

2026-09-02T17:58+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Модернизация 24 аэропортов запланирована на Дальнем Востоке и в Арктике, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту Владимиру Путину. Путин в среду принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Чекунков выступил с докладом. "В рамках мастер-планов важным элементом является строительство новых аэропортов, поскольку Дальний Восток - это, конечно, территория, интересная для всех россиян. И на Дальний Восток реально стало приятно прилетать. Во всех крупных городах появились новые аэропорты", - сказал глава Минвостокразвития "Новые терминалы появляются даже в небольших городах, таких как Тында, Краснокаменск, запланирован Северобайкальск. И всего 24 новых аэропорта на Дальнем Востоке и Арктике будут модернизированы по программе мастер-планов", - отметил Чекунков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, дальний восток, арктика, тында, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф