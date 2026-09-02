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На Дальнем Востоке почти четверть объектов по мастер-планам построены
На Дальнем Востоке почти четверть объектов по мастер-планам построены - 02.09.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке почти четверть объектов по мастер-планам построены
Почти четверть объектов по мастер-планам на Дальнем Востоке построены, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту РФ Владимиру Путину. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:04+0300
2026-09-02T18:04+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Почти четверть объектов по мастер-планам на Дальнем Востоке построены, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту РФ Владимиру Путину.
"На сегодня почти четверть объектов построены, еще 60% находятся в стадии проектирования, строительства, и треть объектов предстоит еще в следующих бюджетных циклах обеспечить финансированием и построить до 2030 года", - сказал Чекунков Путину на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития, ВЭФ
На Дальнем Востоке почти четверть объектов по мастер-планам построены
Чекунков: почти четверть объектов по мастер-планам на Дальнем Востоке построены
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Почти четверть объектов по мастер-планам на Дальнем Востоке построены, доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту РФ Владимиру Путину.
"На сегодня почти четверть объектов построены, еще 60% находятся в стадии проектирования, строительства, и треть объектов предстоит еще в следующих бюджетных циклах обеспечить финансированием и построить до 2030 года", - сказал Чекунков Путину на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.