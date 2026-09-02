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Врио гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко

Врио гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко - 02.09.2026, ПРАЙМ

Врио гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко

Временно исполняющим обязанности гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко, ранее возглавлявший "Роствертол", сообщили в среду "Ростехе". | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:35+0300

2026-09-02T16:35+0300

2026-09-02T16:35+0300

бизнес

россия

сергей чемезов

ростех

вертолеты россии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющим обязанности гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко, ранее возглавлявший "Роствертол", сообщили в среду "Ростехе". "Решением совета директоров назначен временно исполняющий обязанности генерального директора холдинга "Вертолеты России". Нового руководителя представил трудовому коллективу генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. В ходе совещания, посвященного плановым кадровым изменениям в отрасли, было объявлено о переходе Николая Колесова в госкорпорацию "Ростех". Свои полномочия он передал Петру Мотренко", - говорится в сообщении. Уточняется, что ранее Мотренко возглавлял одно из крупнейших предприятий холдинга - "Роствертол". "Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли", - приводит госкорпорация слова Чемезова. Мотренко работает в отрасли с 1980 года, когда он пришел инженером-конструктором в Ростовский вертолетный производственный комплекс (сегодня - "Роствертол"). Это предприятие он возглавлял с 2014 года. Под руководством Мотренко была проведена модернизация и расширение модельного ряда выпускаемой продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, сергей чемезов, ростех, вертолеты россии