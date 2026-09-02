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Врио гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко
Врио гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко - 02.09.2026, ПРАЙМ
Врио гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко
Временно исполняющим обязанности гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко, ранее возглавлявший "Роствертол", сообщили в среду "Ростехе". | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:35+0300
2026-09-02T16:35+0300
2026-09-02T16:35+0300
бизнес
россия
сергей чемезов
ростех
вертолеты россии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющим обязанности гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко, ранее возглавлявший "Роствертол", сообщили в среду "Ростехе".
"Решением совета директоров назначен временно исполняющий обязанности генерального директора холдинга "Вертолеты России". Нового руководителя представил трудовому коллективу генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. В ходе совещания, посвященного плановым кадровым изменениям в отрасли, было объявлено о переходе Николая Колесова в госкорпорацию "Ростех". Свои полномочия он передал Петру Мотренко", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее Мотренко возглавлял одно из крупнейших предприятий холдинга - "Роствертол".
"Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли", - приводит госкорпорация слова Чемезова.
Мотренко работает в отрасли с 1980 года, когда он пришел инженером-конструктором в Ростовский вертолетный производственный комплекс (сегодня - "Роствертол"). Это предприятие он возглавлял с 2014 года. Под руководством Мотренко была проведена модернизация и расширение модельного ряда выпускаемой продукции.
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бизнес, россия, сергей чемезов, ростех, вертолеты россии
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Ростех, Вертолеты России
Врио гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко
Врио гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющим обязанности гендиректора холдинга "Вертолеты России" назначен Петр Мотренко, ранее возглавлявший "Роствертол", сообщили в среду "Ростехе".
"Решением совета директоров назначен временно исполняющий обязанности генерального директора холдинга "Вертолеты России". Нового руководителя представил трудовому коллективу генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. В ходе совещания, посвященного плановым кадровым изменениям в отрасли, было объявлено о переходе Николая Колесова в госкорпорацию "Ростех". Свои полномочия он передал Петру Мотренко", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее Мотренко возглавлял одно из крупнейших предприятий холдинга - "Роствертол".
"Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли", - приводит госкорпорация слова Чемезова.
Мотренко работает в отрасли с 1980 года, когда он пришел инженером-конструктором в Ростовский вертолетный производственный комплекс (сегодня - "Роствертол"). Это предприятие он возглавлял с 2014 года. Под руководством Мотренко была проведена модернизация и расширение модельного ряда выпускаемой продукции.