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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах - 02.09.2026, ПРАЙМ
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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах
ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах - 02.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах
ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:15+0300
2026-09-02T08:20+0300
финансы
банки
индонезия
филиппины
вьетнам
втб
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. "ВТБ активно расширяет сервис оплаты по QR-коду в ключевых странах Востока. Вслед за Вьетнамом, Китаем и Таиландом клиенты банка могут расплачиваться за товары и услуги в Индонезии и на Филиппинах напрямую из банковского приложения", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Георгия Горшкова. QR-оплата становится по-настоящему востребованным инструментом для российских туристов, отмечают в ВТБ. С января клиенты банка совершили уже более миллиона оплат по QR-коду за рубежом на сумму более 3,5 миллиарда рублей — рост в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Средний размер операции составляет более 3000 рублей. "Мы не просто расширяем географию платежного сервиса – мы строим для наших клиентов бесшовный цифровой путь, где бы они ни находились. Оплата по QR-коду через "ВТБ Онлайн" — это привычный и безопасный способ расплачиваться за покупки, который работает так же надежно, как и в России. Мы продолжим добавлять новые страны, чтобы путешественники могли использовать уже привычные способы оплаты за границей", – отметил Горшков. В Индонезии сервис работает через национальный платежный стандарт QRIS, который принимают более 40 миллионов торговых точек по всей стране. На Филиппинах оплата доступна через локальные платежные системы, охватывающие широкую сеть магазинов, ресторанов и сервисов, поясняют в банке. Уточняется, что для совершения платежа клиенту достаточно открыть приложение "ВТБ Онлайн", навести камеру смартфона на QR-код на кассе или чеке, сумма в рублях автоматически спишется со счета с конвертацией в местную валюту по курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается, отмечается в сообщении. Ранее ВТБ уже запустил оплату по QR-коду в Аргентине, Бразилии, Вьетнаме, Египте, Китае, Кыргызстане, Таиланде, Таджикистане и других странах. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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финансы, банки, индонезия, филиппины, вьетнам, втб, вэф
Финансы, Банки, ИНДОНЕЗИЯ, ФИЛИППИНЫ, ВЬЕТНАМ, ВТБ, ВЭФ
08:15 02.09.2026 (обновлено: 08:20 02.09.2026)
 
ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026.
"ВТБ активно расширяет сервис оплаты по QR-коду в ключевых странах Востока. Вслед за Вьетнамом, Китаем и Таиландом клиенты банка могут расплачиваться за товары и услуги в Индонезии и на Филиппинах напрямую из банковского приложения", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Георгия Горшкова.
QR-оплата становится по-настоящему востребованным инструментом для российских туристов, отмечают в ВТБ. С января клиенты банка совершили уже более миллиона оплат по QR-коду за рубежом на сумму более 3,5 миллиарда рублей — рост в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Средний размер операции составляет более 3000 рублей.
"Мы не просто расширяем географию платежного сервиса – мы строим для наших клиентов бесшовный цифровой путь, где бы они ни находились. Оплата по QR-коду через "ВТБ Онлайн" — это привычный и безопасный способ расплачиваться за покупки, который работает так же надежно, как и в России. Мы продолжим добавлять новые страны, чтобы путешественники могли использовать уже привычные способы оплаты за границей", – отметил Горшков.
В Индонезии сервис работает через национальный платежный стандарт QRIS, который принимают более 40 миллионов торговых точек по всей стране. На Филиппинах оплата доступна через локальные платежные системы, охватывающие широкую сеть магазинов, ресторанов и сервисов, поясняют в банке.
Уточняется, что для совершения платежа клиенту достаточно открыть приложение "ВТБ Онлайн", навести камеру смартфона на QR-код на кассе или чеке, сумма в рублях автоматически спишется со счета с конвертацией в местную валюту по курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается, отмечается в сообщении.
Ранее ВТБ уже запустил оплату по QR-коду в Аргентине, Бразилии, Вьетнаме, Египте, Китае, Кыргызстане, Таиланде, Таджикистане и других странах.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ФинансыБанкиИНДОНЕЗИЯФИЛИППИНЫВЬЕТНАМВТБВЭФ
 
 
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