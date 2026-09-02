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Клиенты ВТБ удвоили объем трансграничных переводов

Клиенты ВТБ удвоили объем трансграничных переводов - 02.09.2026, ПРАЙМ

Клиенты ВТБ удвоили объем трансграничных переводов

Общий объем трансграничных переводов с начала года среди клиентов ВТБ вырос в два раза - до 233 миллиардов рублей, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:16+0300

2026-09-02T08:16+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Общий объем трансграничных переводов с начала года среди клиентов ВТБ вырос в два раза - до 233 миллиардов рублей, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. "С начала 2026 года розничные клиенты ВТБ совершили более 18 миллионов переводов за рубеж, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем операций вырос в два раза – до 233 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Георгия Горшкова. Сегодня клиенты ВТБ могут переводить деньги более чем в 150 стран мира по номеру карты, телефона, счета и с выдачей наличными, напоминает банк. Отмечается, что в пятерку стран-лидеров по объему переводов, помимо Китая, входят Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия. По количеству операций лидируют Узбекистан, Таджикистан, Китай, Вьетнам и Киргизия. Основные цели международных транзакций – покупка товаров и услуг, оплата зарубежных сервисов, переводы родным и близким, а также пополнение счетов для путешествий. Средний размер перевода – 13 тысяч рублей. Китай уже второй год сохраняет позицию безусловного лидера по объему переводов: его доля составляет более 56% всех переводов клиентов ВТБ за рубеж. Структура переводов в Китай сильно дифференцирована: 96% объема обеспечивают переводы по номеру счета в юанях, а самым массовым по количеству операций (87%) остается перевод по номеру телефона. "Мы фиксируем устойчивый рост спроса на переводы в Китай со стороны частных клиентов. Развитие инфраструктуры расчетов с КНР – один из наших приоритетов. Мы постоянно расширяем доступные способы переводов: от классических переводов по номеру счета до оплаты по QR-коду, которая становится все более востребованной среди российских туристов", – отметил Горшков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, банки, бизнес, китай, таджикистан, узбекистан, втб, вэф