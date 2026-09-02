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ВТБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Уссурийске - 02.09.2026, ПРАЙМ
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ВТБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Уссурийске
ВТБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Уссурийске - 02.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Уссурийске
Банк ВТБ предоставит "СЗ "ОСК 1" 13 миллиардов рублей для строительства жилого микрорайона в Уссурийске, сообщила пресс-служба банка. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:00+0300
2026-09-02T10:07+0300
недвижимость
банки
финансы
владивосток
втб
вэф
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк ВТБ предоставит "СЗ "ОСК 1" 13 миллиардов рублей для строительства жилого микрорайона в Уссурийске, сообщила пресс-служба банка. Как указывается в сообщении, соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и директор "СЗ "ОСК 1" Антон Пичкур. Проект предусматривает строительство 38 домов класса комфорт общей площадью 251,9 тысячи квадратных метров на Московской улице. Их высота составит от восьми до девяти этажей. Также предусмотрена дорожная и социальная инфраструктура. Кроме того, застройщик должен будет безвозмездно передать в собственность Уссурийского городского округа 5% жилых помещений общей площадью около 8 тысяч "квадратов". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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40
недвижимость, банки, финансы, владивосток, втб, вэф
Недвижимость, Банки, Финансы, Владивосток, ВТБ, ВЭФ
10:00 02.09.2026 (обновлено: 10:07 02.09.2026)
 
ВТБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Уссурийске

ВТБ предоставит 13 миллиардов рублей для строительства жилого микрорайона в Уссурийске

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк ВТБ предоставит "СЗ "ОСК 1" 13 миллиардов рублей для строительства жилого микрорайона в Уссурийске, сообщила пресс-служба банка.
Как указывается в сообщении, соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и директор "СЗ "ОСК 1" Антон Пичкур.
Проект предусматривает строительство 38 домов класса комфорт общей площадью 251,9 тысячи квадратных метров на Московской улице. Их высота составит от восьми до девяти этажей. Также предусмотрена дорожная и социальная инфраструктура. Кроме того, застройщик должен будет безвозмездно передать в собственность Уссурийского городского округа 5% жилых помещений общей площадью около 8 тысяч "квадратов".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НедвижимостьБанкиФинансыВладивостокВТБВЭФ
 
 
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