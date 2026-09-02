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ВТБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Уссурийске

ВТБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Уссурийске - 02.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Уссурийске

Банк ВТБ предоставит "СЗ "ОСК 1" 13 миллиардов рублей для строительства жилого микрорайона в Уссурийске, сообщила пресс-служба банка. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:00+0300

2026-09-02T10:00+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк ВТБ предоставит "СЗ "ОСК 1" 13 миллиардов рублей для строительства жилого микрорайона в Уссурийске, сообщила пресс-служба банка. Как указывается в сообщении, соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и директор "СЗ "ОСК 1" Антон Пичкур. Проект предусматривает строительство 38 домов класса комфорт общей площадью 251,9 тысячи квадратных метров на Московской улице. Их высота составит от восьми до девяти этажей. Также предусмотрена дорожная и социальная инфраструктура. Кроме того, застройщик должен будет безвозмездно передать в собственность Уссурийского городского округа 5% жилых помещений общей площадью около 8 тысяч "квадратов". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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