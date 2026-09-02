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Число предпринимателей младше 35 лет среди клиентов ВТБ выросло на 18%

Число предпринимателей младше 35 лет среди клиентов ВТБ выросло на 18% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Число предпринимателей младше 35 лет среди клиентов ВТБ выросло на 18%

Число предпринимателей младше 35 лет среди клиентов ВТБ из сегмента малого и среднего бизнеса с начала 2026 года выросло на 18%, сообщил член правления ВТБ... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:08+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Число предпринимателей младше 35 лет среди клиентов ВТБ из сегмента малого и среднего бизнеса с начала 2026 года выросло на 18%, сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко на полях ВЭФ-2026. "Число предпринимателей младше 35 лет среди клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с начала 2026 года выросло на 18% — сегодня они составляют пятую часть (22%) всех клиентов банка в статусе ИП", - сказал он. При этом мужчин среди молодых представителей малого и среднего бизнеса вдвое больше, чем женщин. Однако именно женщины стали чаще оформлять статус ИП: в 2026 году их прирост составил 20% против 17% у мужчин. Больше всего молодых ИП работает в Москве и Московской области — на них приходится четверть клиентов этой категории. Среди остальных регионов лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Ставропольский край и Татарстан. По словам Еременко, в топ-5 направлений бизнеса предпринимателей "до 35" — торговля на маркетплейсах (13,5%), перевозки на легковом и грузовом транспорте (5%), строительство (4%), рестораны и доставка еды (3%), розничная торговля продуктами (3%). "Для банка молодые предприниматели — стратегически значимый сегмент, и мы системно выстраиваем с ним работу — от открытия ИП и первых операций до масштабирования, выхода в новые ниши и на новые рынки", — отметил Еременко. Среди банковских продуктов молодые ИП чаще всего пользуются эквайрингом, бизнес-картами и депозитами, добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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