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В ВТБ подсчитали оптимальную реальную цену золота

В ВТБ подсчитали оптимальную реальную цену золота - 02.09.2026, ПРАЙМ

В ВТБ подсчитали оптимальную реальную цену золота

Реальная цена золота для обеспечения адекватной окупаемости разработки новых месторождений должна находиться в коридоре 4-4,5 тысячи долларов за унцию, заявил в | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:27+0300

2026-09-02T13:27+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Реальная цена золота для обеспечения адекватной окупаемости разработки новых месторождений должна находиться в коридоре 4-4,5 тысячи долларов за унцию, заявил в рамках ВЭФ-2026 зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук. "Для обеспечения адекватной окупаемости разработок новых месторождений золота его реальная цена должна находиться в коридоре 4-4,5 тысячи долларов за унцию", - сказал он. "Чтобы отрасль запускала новые гринфилды, принцип ценообразования "издержки плюс наценка" должен смениться на принцип "стимулирующего ценообразования", - продолжил Сергейчук. По его словам, среднесрочный уровень цены должен обеспечивать по крайней мере минимальную норму окупаемости для новых проектов, иначе воспроизводства ресурсной базы просто не будет. Сергейчук отметил, что сегодня российская золотодобывающая отрасль находится в лучшей форме за новейшую историю. "Цена позволяет генерировать рекордный денежный поток. Но ключевой тезис: вопрос не в том, как эту ренту поделить или изъять, а в том, как превратить временную ценовую премию в новый инвестиционный цикл. Потенциал добычи к 2030 году существенно выше текущего уровня – при базовом сценарии речь идет о 600 тоннах драгметалла в год", - сказал он. Однако новые проекты должны не только обеспечить рост, но и компенсировать естественное истощение зрелых месторождений, отметил Сергейчук. Это мировой долгосрочный тренд: отрасль проходит через кризис геологоразведки, а качество недавно открытых месторождений снижается. По данным ВТБ, за последние 15 лет у крупнейших компаний мира содержание золота в добытой руде снизилось на 20%, сообщил зампред правления банка. "Поэтому для отрасли критичны инвестиции в геологоразведку, энергетику, логистику и технологическое развитие. Именно в эти направления должна в первую очередь конвертироваться текущая ценовая премия, чтобы формировать ресурсную базу, строить инфраструктуру и вводить в эксплуатацию новые мощности", - подчеркнул он. "Для этого принципиальна стабильная и предсказуемая налоговая нагрузка на всем горизонте проекта. Она позволяет инвестору планировать долгий инвестиционный цикл, а банку – прозрачно прогнозировать будущий денежный поток, оценивать риски и структурировать финансирование. Это позволит увеличить объем доступного долгосрочного финансирования и снизить стоимость капитала", - подытожил Сергейчук. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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