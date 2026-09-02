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Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30%
Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30%
Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится относительно 2025-го на на 30% - до 140 тысяч квадратных метров, рассказала журналистам заместитель... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:46+0300
2026-09-02T13:46+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится относительно 2025-го на на 30% - до 140 тысяч квадратных метров, рассказала журналистам заместитель руководителя департамента и аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева. "Наш прогноз - это 140 тысяч квадратных метров, это будет на 30% меньше, чем в прошлом году. И в целом во все последующие годы мы ожидаем, что темпы нового строительства не будут увеличиваться и будут сосредоточены на трех, четырех, пяти объектах в год. Это те объекты, которые несколько раз уже откладывались", - заявила она. Шураева уточнила, что за восемь месяцев текущего года в Москве открыли всего три торговых центра. Крупнейший из них - "Краски" на территории ТПУ "Некрасовка". "До конца года заявлены еще несколько ТЦ, но мы ожидаем, что часть из них перенесут", - добавила консультант.
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бизнес, россия, москва, ibc real estate
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, IBC Real Estate
13:46 02.09.2026
 
Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30%

IBC Real Estate: ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится относительно 2025-го на на 30% - до 140 тысяч квадратных метров, рассказала журналистам заместитель руководителя департамента и аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева.
"Наш прогноз - это 140 тысяч квадратных метров, это будет на 30% меньше, чем в прошлом году. И в целом во все последующие годы мы ожидаем, что темпы нового строительства не будут увеличиваться и будут сосредоточены на трех, четырех, пяти объектах в год. Это те объекты, которые несколько раз уже откладывались", - заявила она.
Шураева уточнила, что за восемь месяцев текущего года в Москве открыли всего три торговых центра. Крупнейший из них - "Краски" на территории ТПУ "Некрасовка". "До конца года заявлены еще несколько ТЦ, но мы ожидаем, что часть из них перенесут", - добавила консультант.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАIBC Real Estate
 
 
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