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Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30%

Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится на 30%

Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится относительно 2025-го на на 30% - до 140 тысяч квадратных метров, рассказала журналистам заместитель... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:46+0300

2026-09-02T13:46+0300

2026-09-02T13:46+0300

бизнес

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ввод торговых центров в Москве в 2026 году сократится относительно 2025-го на на 30% - до 140 тысяч квадратных метров, рассказала журналистам заместитель руководителя департамента и аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева. "Наш прогноз - это 140 тысяч квадратных метров, это будет на 30% меньше, чем в прошлом году. И в целом во все последующие годы мы ожидаем, что темпы нового строительства не будут увеличиваться и будут сосредоточены на трех, четырех, пяти объектах в год. Это те объекты, которые несколько раз уже откладывались", - заявила она. Шураева уточнила, что за восемь месяцев текущего года в Москве открыли всего три торговых центра. Крупнейший из них - "Краски" на территории ТПУ "Некрасовка". "До конца года заявлены еще несколько ТЦ, но мы ожидаем, что часть из них перенесут", - добавила консультант.

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