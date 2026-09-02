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Решетников дал прогноз по росту ВВП России
Решетников дал прогноз по росту ВВП России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Решетников дал прогноз по росту ВВП России
Рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%, это чуть выше весенней оценки Минэкономразвития, заявил министр экономического развития РФ Максим... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:28+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%, это чуть выше весенней оценки Минэкономразвития, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Согласно опубликованным весной Минэкономразвития сценарным условиям функционирования экономики России, министерство ожидало рост ВВП в 2026 на уровне 0,4%. "Текущая наша оценка порядка 0,6%, то, что мы ждем по итогам года, это чуть больше, чем у нас было", - сказал Решетников ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, максим решетников, вэф, ввп
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Максим Решетников, ВЭФ, ВВП
Решетников дал прогноз по росту ВВП России
Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам 2026 года составит порядка 0,6%