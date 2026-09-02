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Решетников дал прогноз по росту ВВП России

Решетников дал прогноз по росту ВВП России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Решетников дал прогноз по росту ВВП России

Рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%, это чуть выше весенней оценки Минэкономразвития, заявил министр экономического развития РФ Максим... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:28+0300

2026-09-02T10:28+0300

2026-09-02T10:28+0300

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%, это чуть выше весенней оценки Минэкономразвития, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Согласно опубликованным весной Минэкономразвития сценарным условиям функционирования экономики России, министерство ожидало рост ВВП в 2026 на уровне 0,4%. "Текущая наша оценка порядка 0,6%, то, что мы ждем по итогам года, это чуть больше, чем у нас было", - сказал Решетников ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, максим решетников, вэф, ввп