https://1prime.ru/20260902/vydacha-872910806.html

ВТБ спрогнозировал рост рыночной ипотеки в России в 2,5 раза

ВТБ спрогнозировал рост рыночной ипотеки в России в 2,5 раза - 02.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ спрогнозировал рост рыночной ипотеки в России в 2,5 раза

Выдачи рыночной ипотеки в России в 2026 году, по прогнозам ВТБ, вырастут в 2,5 раза, до 2,4 триллиона рублей, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:32+0300

2026-09-02T09:32+0300

2026-09-02T09:40+0300

недвижимость

финансы

россия

владивосток

втб

банк россии

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872910806.jpg?1788331211

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Выдачи рыночной ипотеки в России в 2026 году, по прогнозам ВТБ, вырастут в 2,5 раза, до 2,4 триллиона рублей, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. "По оценке ВТБ, в 2026 году выдачи рыночной ипотеки в России приблизятся к 2,4 триллиона рублей. Это в 2,5 раза превысит объемы 2025 года и на 17% – продажи госпрограмм", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова. Там напомнили, что тренд на смягчение денежно-кредитной политики, заданный Банком России в прошлом году, получил развитие: ключевая ставка снизилась до 14%. Как следствие, банковские ставки по кредитам заметно уменьшились относительно своих исторических максимумов. Например, стоимость рыночных ипотечных программ у российских банков на конец июля составила в среднем 19,4% годовых – минус 1 процентный пункт с начала января, отмечается в сообщении. "На этом фоне многие заемщики, откладывавшие покупку жилья, активно возвращаются к сделкам. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 триллиона рублей. Это вдвое больше, чем в первом полугодии, и в 2,3 раза выше, чем во втором полугодии 2025 года", - указали в банке. "Ключевая ставка – только импульс. Реальный двигатель – смена модели: рыночная ипотека постепенно заменяет льготные программы в роли главного источника роста. В 2026 году мы прогнозируем увеличение ипотечного сегмента на 16%. Рынок перестраивается, а не просто компенсирует снижение: во втором полугодии рыночные выдачи уже составляют половину всех сделок. Эта динамика остается устойчивой даже при возможной корректировке параметров "семейной" ипотеки", – подчеркнул Шаехов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, россия, владивосток, втб, банк россии, вэф