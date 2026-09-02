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Лантратова рассказала, какие выплаты могут получить родители школьников

Лантратова рассказала, какие выплаты могут получить родители школьников - 02.09.2026, ПРАЙМ

Лантратова рассказала, какие выплаты могут получить родители школьников

Семьи в России могут получить деньги, компенсацию и другие меры поддержки на школьные расходы, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:37+0300

2026-09-02T10:37+0300

2026-09-02T10:37+0300

общество

россия

семья

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Семьи в России могут получить деньги, компенсацию и другие меры поддержки на школьные расходы, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. "Во многих регионах России семьи могут получить деньги, компенсацию или другую поддержку на школьников", - сказала Лантратова. Она отметила, что на сегодняшний день помощь устанавливают сами регионы, поэтому ее размер, условия и сроки сильно отличаются. Чаще всего поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников СВО, опекуны и приемные родители. В каких-то ситуациях это деньги, в других - электронный сертификат или готовый школьный набор. "В Москве многодетным семьям положена ежегодная компенсация на школьную одежду - 14 827 рублей на каждого ребенка. В Подмосковье многодетная семья может получить 3 тысячи рублей на форму. Если семья малоимущая, к этой сумме добавят еще 7 тысяч рублей", - уточнила федеральный омбудсмен. Кроме того, в Новосибирской области при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс родители могут получить 5500 рублей, а ежегодная компенсация на школьную форму составляет еще 4 тысячи рублей. На Ямале подход другой. По словам уполномоченного, там школьнику из многодетной семьи предоставляют электронный сертификат на 16 965 рублей. Уполномоченный подчеркнула, что несмотря на то, что первое сентября уже прошло, поддержку все еще можно получить. Так, в ряде регионов заявления принимают с августа по октябрь, а в каких-то даже до конца календарного года. "Где-то нужно подтвердить расходы чеком, например, на школьную форму. Поэтому если ребенок уже ходит в школу, а вы ничего не оформляли, это не значит, что право на поддержку потеряно", - добавила Лантратова. Также омбудсмен рассказала агентству про алгоритм действий для получения выплат. По ее словам, в первую очередь родителям необходимо посмотреть, какие меры поддержки действуют в их регионе и подходит ли их семья под эти условия. "Затем проверьте срок подачи заявления. Подготовьте документы. Обычно это паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, справка из школы, документы о регистрации и бумаги, подтверждающие льготный статус семьи. Обратиться можно в соцзащиту или МФЦ. Во многих регионах заявления принимают и через "Госуслуги", - продолжила уполномоченный. Лантратова отметила, что даже если семье отказали в выплатах, это далеко не всегда означает, что помощь вообще нельзя получить. Так, например, бывают ситуации, когда не хватает всего одного документа, или не подтвержден статус семьи. Также бывает, что встречается ошибка в заявлении или требуется чек. В таких случаях проблему можно исправить и обратиться повторно.

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общество , россия, семья