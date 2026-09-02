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Соцфонд рассказал, когда россияне с детьми получат выплаты за август
Соцфонд рассказал, когда россияне с детьми получат выплаты за август - 02.09.2026, ПРАЙМ
Соцфонд рассказал, когда россияне с детьми получат выплаты за август
Россияне, у которых есть дети, получат пособия и выплаты за август в начале осени - 3, 4 и 8 сентября, сообщил Социальный фонд. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:48+0300
2026-09-02T10:48+0300
2026-09-02T10:48+0300
общество
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне, у которых есть дети, получат пособия и выплаты за август в начале осени - 3, 4 и 8 сентября, сообщил Социальный фонд. "График выплат семьям с детьми за август: 3, 4, 8 сентября - дни зачисления выплат семьям с детьми за август", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Уточняется, что 3 сентября на банковские счета перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. В ведомстве отметили, что 4 сентября поступит выплата из средств маткапитала, которая обычно перечисляется 5 числа, но в сентябре эта дата выпадает на выходной день. Кроме того, 8 сентября выплатят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. Средства могут поступить утром, днем или поздним вечером, поэтому зачисления следует ожидать в течение дня.
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общество , россия, социальный фонд
Общество , РОССИЯ, Социальный фонд
Соцфонд рассказал, когда россияне с детьми получат выплаты за август
Социальный фонд: россияне с детьми получат выплаты за август 3, 4 и 8 сентября
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне, у которых есть дети, получат пособия и выплаты за август в начале осени - 3, 4 и 8 сентября, сообщил Социальный фонд.
"График выплат семьям с детьми за август: 3, 4, 8 сентября - дни зачисления выплат семьям с детьми за август", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что 3 сентября на банковские счета перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
В ведомстве отметили, что 4 сентября поступит выплата из средств маткапитала, которая обычно перечисляется 5 числа, но в сентябре эта дата выпадает на выходной день. Кроме того, 8 сентября выплатят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Средства могут поступить утром, днем или поздним вечером, поэтому зачисления следует ожидать в течение дня.