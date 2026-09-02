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Первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году

Первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году - 02.09.2026, ПРАЙМ

Первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году

Первые вышки нового ветропарка, строящегося в Амурской области, появятся уже в 2027 году, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:09+0300

2026-09-02T10:09+0300

2026-09-02T10:17+0300

россия

амурская область

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Первые вышки нового ветропарка, строящегося в Амурской области, появятся уже в 2027 году, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Другие источники энергии, в частности, ветропарки, мы строим в Амурской области, уже в следующем году появятся первые вышки", - сказал Лихачев в эфире ИС "Вести". Кроме того, по его словам, там же будет локализован завод по производству гондол. Изделия, производимые в Амурской области, смогут вырабатывать 4,5 мегаватта, а не 2,5 мегаватта, как уже существующие модели предприятий "Росатома".

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россия, амурская область, алексей лихачев, росатом