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Первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году
Первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году - 02.09.2026, ПРАЙМ
Первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году
Первые вышки нового ветропарка, строящегося в Амурской области, появятся уже в 2027 году, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:09+0300
2026-09-02T10:17+0300
россия
амурская область
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Первые вышки нового ветропарка, строящегося в Амурской области, появятся уже в 2027 году, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Другие источники энергии, в частности, ветропарки, мы строим в Амурской области, уже в следующем году появятся первые вышки", - сказал Лихачев в эфире ИС "Вести". Кроме того, по его словам, там же будет локализован завод по производству гондол. Изделия, производимые в Амурской области, смогут вырабатывать 4,5 мегаватта, а не 2,5 мегаватта, как уже существующие модели предприятий "Росатома".
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россия, амурская область, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Амурская область, Алексей Лихачев, Росатом
10:09 02.09.2026 (обновлено: 10:17 02.09.2026)
 
Первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году

Лихачев: первые вышки нового ветропарка в Амурской области появятся в 2027 году

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Первые вышки нового ветропарка, строящегося в Амурской области, появятся уже в 2027 году, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Другие источники энергии, в частности, ветропарки, мы строим в Амурской области, уже в следующем году появятся первые вышки", - сказал Лихачев в эфире ИС "Вести".
Кроме того, по его словам, там же будет локализован завод по производству гондол. Изделия, производимые в Амурской области, смогут вырабатывать 4,5 мегаватта, а не 2,5 мегаватта, как уже существующие модели предприятий "Росатома".
 
РОССИЯАмурская областьАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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