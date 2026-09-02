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Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями
Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями - 02.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями
Маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями - опция доступна при оформлении заказов, выяснил корреспондент РИА Новости. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T01:54+0300
2026-09-02T01:54+0300
2026-09-02T01:54+0300
финансы
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями - опция доступна при оформлении заказов, выяснил корреспондент РИА Новости.
В приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковской карте и СБП теперь доступна опция цифровых рублей.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
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финансы
Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями
Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями - опция доступна при оформлении заказов, выяснил корреспондент РИА Новости.
В приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковской карте и СБП теперь доступна опция цифровых рублей.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.