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Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями

Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями - 02.09.2026, ПРАЙМ

Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями

Маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями - опция доступна при оформлении заказов, выяснил корреспондент РИА Новости. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T01:54+0300

2026-09-02T01:54+0300

2026-09-02T01:54+0300

финансы

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату цифровыми рублями - опция доступна при оформлении заказов, выяснил корреспондент РИА Новости. В приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковской карте и СБП теперь доступна опция цифровых рублей. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы