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Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов
Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов
Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейса, начали приходить уведомления о предоставлении налоговой отсрочки на год,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:36+0300
2026-09-02T15:36+0300
2026-09-02T15:50+0300
бизнес
александр новак
wildberries
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейса, начали приходить уведомления о предоставлении налоговой отсрочки на год, рассказала Татьяна Ким в своем Telegram-канале. Минфин России в августе сообщил, что подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. "На прошлой неделе мы успешно завершили передачу в ФНС данных всех пострадавших от атак селлеров. И предпринимателям начали приходить уведомления о предоставлении отсрочки по уплате налогов сроком на один год", - заявила Ким. По ее словам, эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.
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бизнес, александр новак, wildberries, минфин рф, минфин
Бизнес, Александр Новак, Wildberries, Минфин РФ, Минфин
Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов
Ким: пострадавшим продавцам Wildberries начали приходить уведомления о налоговой отсрочке
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейса, начали приходить уведомления о предоставлении налоговой отсрочки на год, рассказала Татьяна Ким в своем Telegram-канале.
Минфин России в августе сообщил, что подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий.
"На прошлой неделе мы успешно завершили передачу в ФНС данных всех пострадавших от атак селлеров. И предпринимателям начали приходить уведомления о предоставлении отсрочки по уплате налогов сроком на один год", - заявила Ким.
По ее словам, эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.