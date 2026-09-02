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Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов

Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов - 02.09.2026, ПРАЙМ

Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов

Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейса, начали приходить уведомления о предоставлении налоговой отсрочки на год,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:36+0300

2026-09-02T15:36+0300

2026-09-02T15:50+0300

бизнес

александр новак

wildberries

минфин рф

минфин

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейса, начали приходить уведомления о предоставлении налоговой отсрочки на год, рассказала Татьяна Ким в своем Telegram-канале. Минфин России в августе сообщил, что подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. "На прошлой неделе мы успешно завершили передачу в ФНС данных всех пострадавших от атак селлеров. И предпринимателям начали приходить уведомления о предоставлении отсрочки по уплате налогов сроком на один год", - заявила Ким. По ее словам, эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, александр новак, wildberries, минфин рф, минфин