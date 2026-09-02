Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/wildberries-872936903.html
Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов
Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов
Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейса, начали приходить уведомления о предоставлении налоговой отсрочки на год,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:36+0300
2026-09-02T15:50+0300
бизнес
александр новак
wildberries
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872936903.jpg?1788353415
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейса, начали приходить уведомления о предоставлении налоговой отсрочки на год, рассказала Татьяна Ким в своем Telegram-канале. Минфин России в августе сообщил, что подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. "На прошлой неделе мы успешно завершили передачу в ФНС данных всех пострадавших от атак селлеров. И предпринимателям начали приходить уведомления о предоставлении отсрочки по уплате налогов сроком на один год", - заявила Ким. По ее словам, эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, александр новак, wildberries, минфин рф, минфин
Бизнес, Александр Новак, Wildberries, Минфин РФ, Минфин
15:36 02.09.2026 (обновлено: 15:50 02.09.2026)
 
Ким рассказала о поддержке пострадавших от атак на Wildberries продавцов

Ким: пострадавшим продавцам Wildberries начали приходить уведомления о налоговой отсрочке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак БПЛА на склады маркетплейса, начали приходить уведомления о предоставлении налоговой отсрочки на год, рассказала Татьяна Ким в своем Telegram-канале.
Минфин России в августе сообщил, что подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий.
"На прошлой неделе мы успешно завершили передачу в ФНС данных всех пострадавших от атак селлеров. И предпринимателям начали приходить уведомления о предоставлении отсрочки по уплате налогов сроком на один год", - заявила Ким.
По ее словам, эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак.
 
БизнесАлександр НовакWildberriesМинфин РФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала