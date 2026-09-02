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Соцсеть X достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store

Соцсеть X достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store - 02.09.2026, ПРАЙМ

Соцсеть X достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store

Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X в августе достигла рекордной за все время ее существования отметки в 103 миллиона скачиваний за месяц в американском | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:10+0300

2026-09-02T14:10+0300

2026-09-02T14:10+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X в августе достигла рекордной за все время ее существования отметки в 103 миллиона скачиваний за месяц в американском магазине приложений App Store, сообщил американский предприниматель. "X достигает рекордного уровня ежемесячных скачиваний за все время", - написал Маск в X. Так американский предприниматель прокомментировал пост пользователя под ником DogeDesigner в той же соцсети о том, что X зафиксировала 103 миллиона загрузок в App Store в августе, что является самым высоким показателем приложения за месяц за время его существования. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, что и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, twitter, x corp