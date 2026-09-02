Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соцсеть X достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/x-872931524.html
Соцсеть X достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store
Соцсеть X достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store - 02.09.2026, ПРАЙМ
Соцсеть X достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store
Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X в августе достигла рекордной за все время ее существования отметки в 103 миллиона скачиваний за месяц в американском | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:10+0300
2026-09-02T14:10+0300
технологии
мировая экономика
twitter
x corp
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872931524.jpg?1788347445
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X в августе достигла рекордной за все время ее существования отметки в 103 миллиона скачиваний за месяц в американском магазине приложений App Store, сообщил американский предприниматель. "X достигает рекордного уровня ежемесячных скачиваний за все время", - написал Маск в X. Так американский предприниматель прокомментировал пост пользователя под ником DogeDesigner в той же соцсети о том, что X зафиксировала 103 миллиона загрузок в App Store в августе, что является самым высоким показателем приложения за месяц за время его существования. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, что и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, twitter, x corp
Технологии, Мировая экономика, Twitter, X Corp
14:10 02.09.2026
 
Соцсеть X достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store

Соцсеть X в августе достигла рекордной отметки в 103 миллиона скачиваний в App Store

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X в августе достигла рекордной за все время ее существования отметки в 103 миллиона скачиваний за месяц в американском магазине приложений App Store, сообщил американский предприниматель.
"X достигает рекордного уровня ежемесячных скачиваний за все время", - написал Маск в X.
Так американский предприниматель прокомментировал пост пользователя под ником DogeDesigner в той же соцсети о том, что X зафиксировала 103 миллиона загрузок в App Store в августе, что является самым высоким показателем приложения за месяц за время его существования.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, что и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
 
ТехнологииМировая экономикаTwitterX Corp
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала