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Глава Забайкалья пообещал сделать регион лидером по производству меди - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Глава Забайкалья пообещал сделать регион лидером по производству меди
Глава Забайкалья пообещал сделать регион лидером по производству меди - 02.09.2026, ПРАЙМ
Глава Забайкалья пообещал сделать регион лидером по производству меди
Забайкальский край станет крупнейшей мировой провинцией по производству меди в виде концентратов первичной металлической меди, сообщил губернатор Александр... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:51+0300
2026-09-02T10:06+0300
промышленность
бизнес
дальний восток
забайкалье
владивосток
минвостокразвития
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Забайкальский край станет крупнейшей мировой провинцией по производству меди в виде концентратов первичной металлической меди, сообщил губернатор Александр Осипов на Восточном экономическом форуме. "На примере у нас - мы имеем поручение правительства вместе с Алексеем Олеговичем (Чекунковым, главой Минвостокразвития РФ - ред.) по созданию медного кластера Забайкальского края, Дальнего Востока. В чём идея? Мы станем одной из крупнейших стран производителей меди. Забайкалье станет крупнейшей провинцией мировой по производству меди в виде концентратов первичной металлической меди", - сказал Осипов на сессии "Восточный финансовый центр: как будет работать новый центр притяжения международного капитала в Россию?". По словам губернатора, это даёт "ключ или даже дверь" для того, чтобы производить огромное количество медьсодержащих видов продукции по самой широкой номенклатуре. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, бизнес, дальний восток, забайкалье, владивосток, минвостокразвития, вэф
Промышленность, Бизнес, Дальний Восток, Забайкалье, Владивосток, Минвостокразвития, ВЭФ
09:51 02.09.2026 (обновлено: 10:06 02.09.2026)
 
Глава Забайкалья пообещал сделать регион лидером по производству меди

Осипов: Забайкалье станет крупнейшей мировой провинцией по производству меди

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Забайкальский край станет крупнейшей мировой провинцией по производству меди в виде концентратов первичной металлической меди, сообщил губернатор Александр Осипов на Восточном экономическом форуме.
"На примере у нас - мы имеем поручение правительства вместе с Алексеем Олеговичем (Чекунковым, главой Минвостокразвития РФ - ред.) по созданию медного кластера Забайкальского края, Дальнего Востока. В чём идея? Мы станем одной из крупнейших стран производителей меди. Забайкалье станет крупнейшей провинцией мировой по производству меди в виде концентратов первичной металлической меди", - сказал Осипов на сессии "Восточный финансовый центр: как будет работать новый центр притяжения международного капитала в Россию?".
По словам губернатора, это даёт "ключ или даже дверь" для того, чтобы производить огромное количество медьсодержащих видов продукции по самой широкой номенклатуре.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ПромышленностьБизнесДальний ВостокЗабайкальеВладивостокМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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