https://1prime.ru/20260902/zabajkale-872912383.html

Глава Забайкалья пообещал сделать регион лидером по производству меди

Глава Забайкалья пообещал сделать регион лидером по производству меди - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава Забайкалья пообещал сделать регион лидером по производству меди

Забайкальский край станет крупнейшей мировой провинцией по производству меди в виде концентратов первичной металлической меди, сообщил губернатор Александр... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:51+0300

2026-09-02T09:51+0300

2026-09-02T10:06+0300

промышленность

бизнес

дальний восток

забайкалье

владивосток

минвостокразвития

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872912383.jpg?1788332781

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Забайкальский край станет крупнейшей мировой провинцией по производству меди в виде концентратов первичной металлической меди, сообщил губернатор Александр Осипов на Восточном экономическом форуме. "На примере у нас - мы имеем поручение правительства вместе с Алексеем Олеговичем (Чекунковым, главой Минвостокразвития РФ - ред.) по созданию медного кластера Забайкальского края, Дальнего Востока. В чём идея? Мы станем одной из крупнейших стран производителей меди. Забайкалье станет крупнейшей провинцией мировой по производству меди в виде концентратов первичной металлической меди", - сказал Осипов на сессии "Восточный финансовый центр: как будет работать новый центр притяжения международного капитала в Россию?". По словам губернатора, это даёт "ключ или даже дверь" для того, чтобы производить огромное количество медьсодержащих видов продукции по самой широкой номенклатуре. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

забайкалье

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, дальний восток, забайкалье, владивосток, минвостокразвития, вэф