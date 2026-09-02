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В Забайкалье приостановили движение поездов из-за обвала породы
В Забайкалье приостановили движение поездов из-за обвала породы - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье приостановили движение поездов из-за обвала породы
Движение поездов приостановлено на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае из-за обвала породы на железнодорожные пути, сообщила пресс-служба... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:55+0300
2026-09-02T10:55+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Движение поездов приостановлено на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае из-за обвала породы на железнодорожные пути, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).
"2 сентября 2026 года в 06:18 по московскому времени на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги был выявлен обвал скальной породы на железнодорожные пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено в обоих направлениях", - сообщается в Telegram-канале ЗабЖД.
Как следует из сообщения, пострадавших нет.
Также пресс-служба подчеркнула, что в связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов.
Восстановительные поезда, спецтехника и сотрудники ЗабЖД уже направлены на место обвала, уточняется в сообщении.
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бизнес, россия
В Забайкалье приостановили движение поездов из-за обвала породы
В Забайкалье приостановили движение поездов из-за обвала породы на железнодорожные пути
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Движение поездов приостановлено на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае из-за обвала породы на железнодорожные пути, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).
"2 сентября 2026 года в 06:18 по московскому времени на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги был выявлен обвал скальной породы на железнодорожные пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено в обоих направлениях", - сообщается в Telegram-канале ЗабЖД.
Как следует из сообщения, пострадавших нет.
Также пресс-служба подчеркнула, что в связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов.
Восстановительные поезда, спецтехника и сотрудники ЗабЖД уже направлены на место обвала, уточняется в сообщении.