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Замглавы Минпромторга рассказал о преимуществах вертолета Ми-171А3 - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Замглавы Минпромторга рассказал о преимуществах вертолета Ми-171А3
Замглавы Минпромторга рассказал о преимуществах вертолета Ми-171А3 - 02.09.2026, ПРАЙМ
Замглавы Минпромторга рассказал о преимуществах вертолета Ми-171А3
Вертолет Ми-171А3 облагает рядом преимуществ для выполнения региональных пассажирских перевозок, в том числе удобным салоном и уборной, заявил замглавы... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:53+0300
2026-09-02T05:53+0300
бизнес
финансы
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вертолет Ми-171А3 облагает рядом преимуществ для выполнения региональных пассажирских перевозок, в том числе удобным салоном и уборной, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. "По технике второй лидер, который у нас есть - это Ми-171А3. Машина сертифицирована. Первые три машины мы уже поставили… Она комфортная, в ней действительно достойный салон для региональных перевозок. Там есть уборная, чего не было раньше в вертолетах. Большое достижение на самом деле", - сказал он. Абраменков добавил, что три вертолета уже используется для перевозок. Следующая поставка машин ожидается авиакомпании "Аврора". В июне глава Минпромторга России Антон Алиханов назвал возможность выполнения полетного задания в сложных условиях - одной из важнейших характеристик вертолета Ми-171А3. Первые серийные многоцелевые вертолеты Ми-171А3 были переданы заказчику в начале июня текущего года. Машины будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения. Для повышенной безопасности полетов над морем Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плавсредствами для выполнения вынужденной посадки на водную поверхность. Кроме того, машина имеет авариестойкую топливную систему, что исключает утечку топлива и возгорание при аварийной посадке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, финансы, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, Финансы, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
05:53 02.09.2026
 
Замглавы Минпромторга рассказал о преимуществах вертолета Ми-171А3

Замглавы Минпромторга Абраменков: Ми-171А3 обладает удобным салоном и уборной

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вертолет Ми-171А3 облагает рядом преимуществ для выполнения региональных пассажирских перевозок, в том числе удобным салоном и уборной, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума.
"По технике второй лидер, который у нас есть - это Ми-171А3. Машина сертифицирована. Первые три машины мы уже поставили… Она комфортная, в ней действительно достойный салон для региональных перевозок. Там есть уборная, чего не было раньше в вертолетах. Большое достижение на самом деле", - сказал он.
Абраменков добавил, что три вертолета уже используется для перевозок. Следующая поставка машин ожидается авиакомпании "Аврора".
В июне глава Минпромторга России Антон Алиханов назвал возможность выполнения полетного задания в сложных условиях - одной из важнейших характеристик вертолета Ми-171А3.
Первые серийные многоцелевые вертолеты Ми-171А3 были переданы заказчику в начале июня текущего года. Машины будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения.
Для повышенной безопасности полетов над морем Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плавсредствами для выполнения вынужденной посадки на водную поверхность. Кроме того, машина имеет авариестойкую топливную систему, что исключает утечку топлива и возгорание при аварийной посадке.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесФинансыВладивостокАнтон АлихановМинпромторгВЭФ
 
 
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