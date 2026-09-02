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Замглавы Минпромторга рассказал о преимуществах вертолета Ми-171А3

Замглавы Минпромторга рассказал о преимуществах вертолета Ми-171А3 - 02.09.2026, ПРАЙМ

Замглавы Минпромторга рассказал о преимуществах вертолета Ми-171А3

Вертолет Ми-171А3 облагает рядом преимуществ для выполнения региональных пассажирских перевозок, в том числе удобным салоном и уборной, заявил замглавы... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:53+0300

2026-09-02T05:53+0300

2026-09-02T05:53+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вертолет Ми-171А3 облагает рядом преимуществ для выполнения региональных пассажирских перевозок, в том числе удобным салоном и уборной, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. "По технике второй лидер, который у нас есть - это Ми-171А3. Машина сертифицирована. Первые три машины мы уже поставили… Она комфортная, в ней действительно достойный салон для региональных перевозок. Там есть уборная, чего не было раньше в вертолетах. Большое достижение на самом деле", - сказал он. Абраменков добавил, что три вертолета уже используется для перевозок. Следующая поставка машин ожидается авиакомпании "Аврора". В июне глава Минпромторга России Антон Алиханов назвал возможность выполнения полетного задания в сложных условиях - одной из важнейших характеристик вертолета Ми-171А3. Первые серийные многоцелевые вертолеты Ми-171А3 были переданы заказчику в начале июня текущего года. Машины будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения. Для повышенной безопасности полетов над морем Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плавсредствами для выполнения вынужденной посадки на водную поверхность. Кроме того, машина имеет авариестойкую топливную систему, что исключает утечку топлива и возгорание при аварийной посадке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, финансы, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф