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Запад не смог добиться изоляции России на мировой арене, пишут СМИ

Запад не смог добиться изоляции России на мировой арене, пишут СМИ - 02.09.2026, ПРАЙМ

Запад не смог добиться изоляции России на мировой арене, пишут СМИ

Западным странам не удалось добиться изоляции России на мировой арене, Москва активно взаимодействует с международным сообществом на самом высоком уровне, пишет | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:09+0300

2026-09-02T13:09+0300

2026-09-02T13:09+0300

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владимир путин

foreign policy

шос

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Западным странам не удалось добиться изоляции России на мировой арене, Москва активно взаимодействует с международным сообществом на самом высоком уровне, пишет журнал Foreign Policy. "Способность России взаимодействовать с международным сообществом на самом высоком уровне... свидетельствует о том, что Москве удалось избежать превращения в глобального изгоя, к чему призывали многие западные державы", - пишет издание. Как отмечает издание, особенно очевидным это стало после появления министра финансов РФ Антона Силуанова на мероприятиях G20 в Северной Каролине. Помимо этого Foreign Policy назвало весомым присутствие представителей РФ на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые еще больше укрепили отношения с ключевыми союзниками и противниками США, включая Китай, Индию, Пакистан и Иран, и активизировали усилия по противостоянию западной гегемонии на мировой арене. "После саммита ШОС Россия переключила свое внимание на Восточный экономический форум. Конференция ... приняла делегации из 80 стран для обсуждения путей развития торговли между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, привлечения иностранных инвестиций и повышения качества жизни", - добавляет издание. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, запад, москва, сша, антон силуанов, владимир путин, foreign policy, шос