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Запасы золота позволят России сохранить лидерство в мире до 45 лет

Запасы золота позволят России сохранить лидерство в мире до 45 лет - 02.09.2026, ПРАЙМ

Запасы золота позволят России сохранить лидерство в мире до 45 лет

Текущие разведанные запасы золота позволят России сохранять свое лидерство по этому показателю не менее 30 лет, а с учетом потенциальных запасов - до 45 лет,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:43+0300

2026-09-02T13:43+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Текущие разведанные запасы золота позволят России сохранять свое лидерство по этому показателю не менее 30 лет, а с учетом потенциальных запасов - до 45 лет, заявил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов в ходе Восточного экономического форума. Россия занимает третье место в мире по запасам золота и второе - по добыче. "Сегодняшние запасы (золота - ред.) высоких категорий в Российской Федерации - 17,5 тысяч (тонн - ред.) И при текущей добыче эти запасы позволяют обеспечить те лидерские позиции на период до 30 лет", - сказал Гермаханов. Потенциальная ресурсная база России (по категориям Р1, Р2) на сегодняшний день составляет 18 тысяч тонн золота. "Если по скромным подсчетам эту категорию перевести в запасы - это порядка 8-10 тысяч тонн, которые также позволят плюс к 30 годам добавить обеспеченность примерно 15 лет", - отметил Гермаханов. Также, по его словам, запасы золота могут пополниться за счет техногенных объектов еще на 5 тысяч тонн. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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