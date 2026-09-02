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Запасы золота позволят России сохранить лидерство в мире до 45 лет - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Запасы золота позволят России сохранить лидерство в мире до 45 лет
Запасы золота позволят России сохранить лидерство в мире до 45 лет - 02.09.2026, ПРАЙМ
Запасы золота позволят России сохранить лидерство в мире до 45 лет
Текущие разведанные запасы золота позволят России сохранять свое лидерство по этому показателю не менее 30 лет, а с учетом потенциальных запасов - до 45 лет,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:43+0300
2026-09-02T14:46+0300
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владивосток
роснедра
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Текущие разведанные запасы золота позволят России сохранять свое лидерство по этому показателю не менее 30 лет, а с учетом потенциальных запасов - до 45 лет, заявил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов в ходе Восточного экономического форума. Россия занимает третье место в мире по запасам золота и второе - по добыче. "Сегодняшние запасы (золота - ред.) высоких категорий в Российской Федерации - 17,5 тысяч (тонн - ред.) И при текущей добыче эти запасы позволяют обеспечить те лидерские позиции на период до 30 лет", - сказал Гермаханов. Потенциальная ресурсная база России (по категориям Р1, Р2) на сегодняшний день составляет 18 тысяч тонн золота. "Если по скромным подсчетам эту категорию перевести в запасы - это порядка 8-10 тысяч тонн, которые также позволят плюс к 30 годам добавить обеспеченность примерно 15 лет", - отметил Гермаханов. Также, по его словам, запасы золота могут пополниться за счет техногенных объектов еще на 5 тысяч тонн. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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5
4.7
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россия, владивосток, роснедра, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Роснедра, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:43 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
Запасы золота позволят России сохранить лидерство в мире до 45 лет

Замглавы Роснедр Гермаханов: запасы золота позволят России сохранить лидерство до 45 лет

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Текущие разведанные запасы золота позволят России сохранять свое лидерство по этому показателю не менее 30 лет, а с учетом потенциальных запасов - до 45 лет, заявил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов в ходе Восточного экономического форума.
Россия занимает третье место в мире по запасам золота и второе - по добыче.
"Сегодняшние запасы (золота - ред.) высоких категорий в Российской Федерации - 17,5 тысяч (тонн - ред.) И при текущей добыче эти запасы позволяют обеспечить те лидерские позиции на период до 30 лет", - сказал Гермаханов.
Потенциальная ресурсная база России (по категориям Р1, Р2) на сегодняшний день составляет 18 тысяч тонн золота.
"Если по скромным подсчетам эту категорию перевести в запасы - это порядка 8-10 тысяч тонн, которые также позволят плюс к 30 годам добавить обеспеченность примерно 15 лет", - отметил Гермаханов.
Также, по его словам, запасы золота могут пополниться за счет техногенных объектов еще на 5 тысяч тонн.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026РОССИЯВладивостокРоснедраВЭФ
 
 
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