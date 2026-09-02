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Балансовые запасы золота на месторождении Кючус в Якутии выросли на 7,6%

Балансовые запасы золота на месторождении Кючус в Якутии выросли на 7,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Балансовые запасы золота на месторождении Кючус в Якутии выросли на 7,6%

Балансовые запасы золота на месторождении Кючус в Якутии увеличились на 7,6%, до 188,6 тонны в связи с завершением геологоразведочных работ, следует из слов... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:55+0300

2026-09-02T13:55+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Балансовые запасы золота на месторождении Кючус в Якутии увеличились на 7,6%, до 188,6 тонны в связи с завершением геологоразведочных работ, следует из слов президента полиметаллического холдинга "Селигдар" Александра Хруща. "Селигдар" завершил проведение геологоразведочных работ на месторождении Кючус в Якутии и получил утверждение Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) по технико-экономическому обоснованию постоянных разведочных кондиций… Утвержденные балансовые запасы золота на месторождении Кючус по категории С1+С2 составляют 188,6 тонны золота при среднем содержании 6,25 грамма на тонну", - сказал он журналистам на полях Восточного экономического форума. Ранее балансовые запасы месторождения по категории С1+С2 оценивались в 175,26 тонны золота со средним содержанием 7,09 грамма золота на тонну. Таким образом, показатель вырос на 7,6%. По словам Хруща, в качестве попутных компонентов были также утверждены запасы серебра в объеме 13,7 тонны и ртути 3 830 тонн. А забалансовые запасы золота по категории С1+С2 утверждены по открытой и подземной разработке в объеме 2,1 тонны и 9,1 тонны соответственно. Кроме того, в ходе геологоразведки были найдены дополнительные запасы руды, которые залегают ниже той границы, которая была указана в лицензии. Как отметил президент "Селигдара", ГКЗ уже утвердила эти ресурсы, но они числятся в нераспределенном государственном фонде недр. Так, балансовые запасы по категории С2 составляют 3,3 тонны при среднем содержании золота в 11,11 граммов на тонну, забалансовые по категории С2 - 0,6 тонны со средним содержанием в 3,05 граммов на тонну. В настоящее время на Кючусе проводятся инженерные изыскания для строительства объектов будущего производственного комплекса, уточнил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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