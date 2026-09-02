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Запуск ограночного кластера в Смоленской области и Якутии планируют в марте

Запуск ограночного кластера в Смоленской области и Якутии планируют в марте - 02.09.2026, ПРАЙМ

Запуск ограночного кластера в Смоленской области и Якутии планируют в марте

Запуск работы на новом кластере огранки алмазов в Смоленской области и Якутии планируется в марте будущего года, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:40+0300

2026-09-02T05:40+0300

2026-09-02T05:40+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Запуск работы на новом кластере огранки алмазов в Смоленской области и Якутии планируется в марте будущего года, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Ранее президент России Владимир Путин постановил создать кластер огранки алмазов в Якутии и Смоленской области. А в августе компания "Алроса" совместно с региональными властями и Минфином РФ приступили к созданию такого предприятия. "Мы считаем, что к следующему марту 2027 года определенная работа начнется и в Смоленской области, и у нас (в Якутии - ред.)… там необязательно строить, это же уже имеющееся в основном производство", - прокомментировал он вопрос, когда запустится работа на новом кластере. В пресс-службе "Алросы" заявляли РИА Новости, что это поддержит алмазообработку и ювелирный рынок России, а также привлечет иностранные инвестиции. При этом смоленский "Кристалл" - уже крупнейшее в Европе ограночное производство, а его инфраструктура и технологии станут ядром будущего ограночного кластера, уточнили там же. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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