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Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем
Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем - 02.09.2026, ПРАЙМ
Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем
Запуск автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем кратно увеличит туристический поток из КНР в Хабаровский край, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:12+0300
2026-09-02T10:12+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Запуск автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем кратно увеличит туристический поток из КНР в Хабаровский край, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Дмитрий Демешин. "Из 18 тысяч жителей КНР почти 70% через речной пункт пропуска в Хабаровск приехали. Поэтому, когда откроется погранпереход (автомобильный пункт пропуска на острове Большой Уссурийский - ред.), вырастет турпоток кратно", - сказал Демешин. Он отметил, что к моменту открытия погранпункта в регионе появятся новые гостиницы и туристические центры. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Там в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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туризм, бизнес, россия, китай, кнр, хабаровск, вэф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Хабаровск, ВЭФ
Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем
Демешин: открытие нового погранпункта с Китаем увеличит турпоток в Хабаровский край
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Запуск автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем кратно увеличит туристический поток из КНР в Хабаровский край, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Дмитрий Демешин.
"Из 18 тысяч жителей КНР почти 70% через речной пункт пропуска в Хабаровск приехали. Поэтому, когда откроется погранпереход (автомобильный пункт пропуска на острове Большой Уссурийский - ред.), вырастет турпоток кратно", - сказал Демешин.
Он отметил, что к моменту открытия погранпункта в регионе появятся новые гостиницы и туристические центры.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Там в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.