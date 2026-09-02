Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/zapusk-872913624.html
Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем
Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем - 02.09.2026, ПРАЙМ
Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем
Запуск автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем кратно увеличит туристический поток из КНР в Хабаровский край, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:12+0300
2026-09-02T10:20+0300
туризм
бизнес
россия
китай
кнр
хабаровск
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872913624.jpg?1788333606
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Запуск автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем кратно увеличит туристический поток из КНР в Хабаровский край, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Дмитрий Демешин. "Из 18 тысяч жителей КНР почти 70% через речной пункт пропуска в Хабаровск приехали. Поэтому, когда откроется погранпереход (автомобильный пункт пропуска на острове Большой Уссурийский - ред.), вырастет турпоток кратно", - сказал Демешин. Он отметил, что к моменту открытия погранпункта в регионе появятся новые гостиницы и туристические центры. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Там в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
кнр
хабаровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, китай, кнр, хабаровск, вэф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Хабаровск, ВЭФ
10:12 02.09.2026 (обновлено: 10:20 02.09.2026)
 
Хабаровский губернатор рассказал о запуске нового погранпункта с Китаем

Демешин: открытие нового погранпункта с Китаем увеличит турпоток в Хабаровский край

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Запуск автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем кратно увеличит туристический поток из КНР в Хабаровский край, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Дмитрий Демешин.
"Из 18 тысяч жителей КНР почти 70% через речной пункт пропуска в Хабаровск приехали. Поэтому, когда откроется погранпереход (автомобильный пункт пропуска на острове Большой Уссурийский - ред.), вырастет турпоток кратно", - сказал Демешин.
Он отметил, что к моменту открытия погранпункта в регионе появятся новые гостиницы и туристические центры.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Там в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙКНРХабаровскВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала