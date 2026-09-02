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Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%
Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%
Средняя зарплата в России в июне увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила почти 115 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:16+0300
2026-09-02T19:16+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в июне увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила почти 115 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2026 года составила 114 743 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%", - сказано в документе. Зарплаты больше в последние годы были только в декабре 2024 и 2025 годов. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В первом полугодии средние номинальные зарплаты в России выросли на 12,7% в годовом выражении, до 112,7 тысячи рублей. Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей седьмой месяц подряд.
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40
192
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40
192
40
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:16 02.09.2026
 
Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%

Росстат: средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в июне увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила почти 115 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2026 года составила 114 743 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%", - сказано в документе. Зарплаты больше в последние годы были только в декабре 2024 и 2025 годов.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В первом полугодии средние номинальные зарплаты в России выросли на 12,7% в годовом выражении, до 112,7 тысячи рублей.
Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей седьмой месяц подряд.
 
РОССИЯРосстат
 
 
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