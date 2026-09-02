https://1prime.ru/20260902/zarplata-872949646.html
Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%
Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%
Средняя зарплата в России в июне увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила почти 115 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:16+0300
2026-09-02T19:16+0300
2026-09-02T19:16+0300
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872949646.jpg?1788365817
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в июне увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила почти 115 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2026 года составила 114 743 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%", - сказано в документе. Зарплаты больше в последние годы были только в декабре 2024 и 2025 годов.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В первом полугодии средние номинальные зарплаты в России выросли на 12,7% в годовом выражении, до 112,7 тысячи рублей.
Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей седьмой месяц подряд.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат
Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%
Росстат: средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в июне увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила почти 115 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2026 года составила 114 743 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%", - сказано в документе. Зарплаты больше в последние годы были только в декабре 2024 и 2025 годов.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В первом полугодии средние номинальные зарплаты в России выросли на 12,7% в годовом выражении, до 112,7 тысячи рублей.
Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей седьмой месяц подряд.