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Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%

Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в России в июне выросла на 9,6%

Средняя зарплата в России в июне увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила почти 115 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:16+0300

2026-09-02T19:16+0300

2026-09-02T19:16+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в июне увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила почти 115 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2026 года составила 114 743 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%", - сказано в документе. Зарплаты больше в последние годы были только в декабре 2024 и 2025 годов. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В первом полугодии средние номинальные зарплаты в России выросли на 12,7% в годовом выражении, до 112,7 тысячи рублей. Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей седьмой месяц подряд.

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россия, росстат