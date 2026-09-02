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Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах

Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах - 02.09.2026, ПРАЙМ

Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах

Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июне были в двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных статистики, которые изучило... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T22:36+0300

2026-09-02T22:36+0300

2026-09-02T22:36+0300

россия

общество

чукотка

магаданская область

москва

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июне были в двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Так, жители Чукотки в среднем получали 255,1 тысячи рублей, а Магаданской области - 208 тысяч рублей. В остальных регионах зарплаты были ниже 200 тысяч рублей. Средние трудовые доходы выше 150 тысяч рублей получали россияне еще в семи регионах страны: в Ямало-Ненецком АО - 194,4 тысячи рублей, в Москве - 193,4 тысячи, в Ненецком АО - 177,8 тысячи, на Сахалине - 163,8 тысячи, на Камчатке - 163,6 тысячи, в Ханты-Мансийском АО - 159,8 тысячи, в Якутии - 155,8 тысячи. Еще в 19 регионах зарплаты были выше 100 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

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