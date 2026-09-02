Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/zarplaty-872953903.html
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах - 02.09.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июне были в двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных статистики, которые изучило... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:36+0300
2026-09-02T22:36+0300
россия
общество
чукотка
магаданская область
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872953903.jpg?1788377797
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июне были в двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Так, жители Чукотки в среднем получали 255,1 тысячи рублей, а Магаданской области - 208 тысяч рублей. В остальных регионах зарплаты были ниже 200 тысяч рублей. Средние трудовые доходы выше 150 тысяч рублей получали россияне еще в семи регионах страны: в Ямало-Ненецком АО - 194,4 тысячи рублей, в Москве - 193,4 тысячи, в Ненецком АО - 177,8 тысячи, на Сахалине - 163,8 тысячи, на Камчатке - 163,6 тысячи, в Ханты-Мансийском АО - 159,8 тысячи, в Якутии - 155,8 тысячи. Еще в 19 регионах зарплаты были выше 100 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
чукотка
магаданская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , чукотка, магаданская область, москва
РОССИЯ, Общество , Чукотка, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА
22:36 02.09.2026
 
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах

Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были на Чукотке и в Магаданской области

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июне были в двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, жители Чукотки в среднем получали 255,1 тысячи рублей, а Магаданской области - 208 тысяч рублей. В остальных регионах зарплаты были ниже 200 тысяч рублей.
Средние трудовые доходы выше 150 тысяч рублей получали россияне еще в семи регионах страны: в Ямало-Ненецком АО - 194,4 тысячи рублей, в Москве - 193,4 тысячи, в Ненецком АО - 177,8 тысячи, на Сахалине - 163,8 тысячи, на Камчатке - 163,6 тысячи, в Ханты-Мансийском АО - 159,8 тысячи, в Якутии - 155,8 тысячи.
Еще в 19 регионах зарплаты были выше 100 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
 
РОССИЯОбществоЧукоткаМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала