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Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах - 02.09.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июне были в двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных статистики, которые изучило... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:36+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июне были в двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, жители Чукотки в среднем получали 255,1 тысячи рублей, а Магаданской области - 208 тысяч рублей. В остальных регионах зарплаты были ниже 200 тысяч рублей.
Средние трудовые доходы выше 150 тысяч рублей получали россияне еще в семи регионах страны: в Ямало-Ненецком АО - 194,4 тысячи рублей, в Москве - 193,4 тысячи, в Ненецком АО - 177,8 тысячи, на Сахалине - 163,8 тысячи, на Камчатке - 163,6 тысячи, в Ханты-Мансийском АО - 159,8 тысячи, в Якутии - 155,8 тысячи.
Еще в 19 регионах зарплаты были выше 100 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
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РОССИЯ, Общество , Чукотка, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были в двух регионах
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в июне были на Чукотке и в Магаданской области
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в июне были в двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, жители Чукотки в среднем получали 255,1 тысячи рублей, а Магаданской области - 208 тысяч рублей. В остальных регионах зарплаты были ниже 200 тысяч рублей.
Средние трудовые доходы выше 150 тысяч рублей получали россияне еще в семи регионах страны: в Ямало-Ненецком АО - 194,4 тысячи рублей, в Москве - 193,4 тысячи, в Ненецком АО - 177,8 тысячи, на Сахалине - 163,8 тысячи, на Камчатке - 163,6 тысячи, в Ханты-Мансийском АО - 159,8 тысячи, в Якутии - 155,8 тысячи.
Еще в 19 регионах зарплаты были выше 100 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.