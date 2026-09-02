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Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в I полугодии снизились на 38% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в I полугодии снизились на 38%
Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в I полугодии снизились на 38% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в I полугодии снизились на 38%
Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 221 миллион... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:13+0300
2026-09-02T14:13+0300
бизнес
финансы
евраз
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 221 миллион долларов, следует из презентации компании для инвесторов в рамках размещения выпуска облигаций. Согласно материалам компании, из них 29% было направлено на проекты развития, 12% - на проекты охраны труда, промышленной безопасности и экологии, 59% - на восстановление мощностей, техническое обслуживание и ремонты. "Евраз" реализует инвестиционную программу, нацеленную на расширение производства, поддержание текущих мощностей, а также улучшение экологической обстановки в городах присутствия", - добавляется в презентации. "Евраз" – металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов в России. Консолидирует активы добычи железной руды и выплавки стали и ванадия. Ключевые активы - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК" и "Евраз Ванадий Тула".
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192
40
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бизнес, финансы, евраз
Бизнес, Финансы, Евраз
14:13 02.09.2026
 
Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в I полугодии снизились на 38%

Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в первом полугодии снизились на 38%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 221 миллион долларов, следует из презентации компании для инвесторов в рамках размещения выпуска облигаций.
Согласно материалам компании, из них 29% было направлено на проекты развития, 12% - на проекты охраны труда, промышленной безопасности и экологии, 59% - на восстановление мощностей, техническое обслуживание и ремонты.
"Евраз" реализует инвестиционную программу, нацеленную на расширение производства, поддержание текущих мощностей, а также улучшение экологической обстановки в городах присутствия", - добавляется в презентации.
"Евраз" – металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов в России. Консолидирует активы добычи железной руды и выплавки стали и ванадия. Ключевые активы - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК" и "Евраз Ванадий Тула".
 
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