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Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в I полугодии снизились на 38%

Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в I полугодии снизились на 38% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в I полугодии снизились на 38%

Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 221 миллион... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:13+0300

2026-09-02T14:13+0300

2026-09-02T14:13+0300

бизнес

финансы

евраз

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Евраза" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 221 миллион долларов, следует из презентации компании для инвесторов в рамках размещения выпуска облигаций. Согласно материалам компании, из них 29% было направлено на проекты развития, 12% - на проекты охраны труда, промышленной безопасности и экологии, 59% - на восстановление мощностей, техническое обслуживание и ремонты. "Евраз" реализует инвестиционную программу, нацеленную на расширение производства, поддержание текущих мощностей, а также улучшение экологической обстановки в городах присутствия", - добавляется в презентации. "Евраз" – металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов в России. Консолидирует активы добычи железной руды и выплавки стали и ванадия. Ключевые активы - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК" и "Евраз Ванадий Тула".

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бизнес, финансы, евраз