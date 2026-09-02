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Зеленский идет по пути бен Ладена, заявил Слуцкий - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Зеленский идет по пути бен Ладена, заявил Слуцкий
Зеленский идет по пути бен Ладена, заявил Слуцкий - 02.09.2026, ПРАЙМ
Зеленский идет по пути бен Ладена, заявил Слуцкий
Владимир Зеленский идет по пути главаря террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и становится новым террористом номер один,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:32+0300
2026-09-02T14:32+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский идет по пути главаря террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и становится новым террористом номер один, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя угрозы главы киевского режима в адрес гражданской авиации. Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства. "Зеленский идет по стопам Бен Ладена. Заявления о "небезопасном небе" над Россией, действительно, как сказал президент Путин, заявка на гостерроризм. Мы не ведем переговоры с террористами, мы последовательно выкорчевываем на корню это мировое зло", - заявил Слуцкий журналистам. Усама бен Ладен, ликвидированный в 2011 году, наиболее известен как организатор терактов 11 сентября 2001 года в США. Тогда два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. "Мировому авиационному сообществу – ИКАО и крупнейшим перевозчикам - пора признать: в центре Европы оформилось террористическое государственное образование, угрожающее своей кровавой игрой мирным гражданским лайнерам. Это вызов не только нашей стране. Это вызов со стороны нового террориста номер один безопасности воздушных перелетов для всего мира", - заключил Слуцкий.
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общество , мировая экономика, киев, сша, нью-йорк, владимир зеленский, леонид слуцкий, владимир путин, госдума, икао
Общество , Мировая экономика, Киев, США, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Госдума, ИКАО
14:32 02.09.2026
 
Зеленский идет по пути бен Ладена, заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленский идет по пути бен Ладена и становится новым террористом номер один

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский идет по пути главаря террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и становится новым террористом номер один, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя угрозы главы киевского режима в адрес гражданской авиации.
Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
"Зеленский идет по стопам Бен Ладена. Заявления о "небезопасном небе" над Россией, действительно, как сказал президент Путин, заявка на гостерроризм. Мы не ведем переговоры с террористами, мы последовательно выкорчевываем на корню это мировое зло", - заявил Слуцкий журналистам.
Усама бен Ладен, ликвидированный в 2011 году, наиболее известен как организатор терактов 11 сентября 2001 года в США. Тогда два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их.
"Мировому авиационному сообществу – ИКАО и крупнейшим перевозчикам - пора признать: в центре Европы оформилось террористическое государственное образование, угрожающее своей кровавой игрой мирным гражданским лайнерам. Это вызов не только нашей стране. Это вызов со стороны нового террориста номер один безопасности воздушных перелетов для всего мира", - заключил Слуцкий.
 
ОбществоМировая экономикаКиевСШАНью-ЙоркВладимир ЗеленскийЛеонид СлуцкийВладимир ПутинГосдумаИКАО
 
 
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