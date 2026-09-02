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Таможенная подкомиссия одобрила обнуление пошлины на экспорт зерновых

Таможенная подкомиссия одобрила обнуление пошлины на экспорт зерновых - 02.09.2026, ПРАЙМ

Таможенная подкомиссия одобрила обнуление пошлины на экспорт зерновых

Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минэкономразвития и Минсельхоза России об обнулении до конца года гибкой пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:15+0300

2026-09-02T10:15+0300

2026-09-02T10:15+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минэкономразвития и Минсельхоза России об обнулении до конца года гибкой пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя в рамках механизма зернового демпфера, сообщила пресс-служба министерства экономического развития. Как указано в сообщении, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла ряд решений, направленных на поддержку российских производителей зерновых и масличных культур. "С учетом необходимости перестройки логистики поддержана инициатива Минэкономразвития и Минсельхоза России о приостановке действия демпферного механизма, предусматривающего действие "плавающей" пошлины на вывоз зерновых культур. Планируется обнулить ставку пошлины до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, минсельхоз, банк россии, зерно, россия