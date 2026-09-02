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Таможенная подкомиссия одобрила обнуление пошлины на экспорт зерновых
Таможенная подкомиссия одобрила обнуление пошлины на экспорт зерновых - 02.09.2026, ПРАЙМ
Таможенная подкомиссия одобрила обнуление пошлины на экспорт зерновых
Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минэкономразвития и Минсельхоза России об обнулении до конца года гибкой пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:15+0300
2026-09-02T10:15+0300
2026-09-02T10:15+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минэкономразвития и Минсельхоза России об обнулении до конца года гибкой пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя в рамках механизма зернового демпфера, сообщила пресс-служба министерства экономического развития. Как указано в сообщении, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла ряд решений, направленных на поддержку российских производителей зерновых и масличных культур. "С учетом необходимости перестройки логистики поддержана инициатива Минэкономразвития и Минсельхоза России о приостановке действия демпферного механизма, предусматривающего действие "плавающей" пошлины на вывоз зерновых культур. Планируется обнулить ставку пошлины до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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сельское хозяйство, бизнес, минсельхоз, банк россии, зерно, россия
Сельское хозяйство, Бизнес, Минсельхоз, Банк России, зерно, РОССИЯ
Таможенная подкомиссия одобрила обнуление пошлины на экспорт зерновых
Таможенная подкомиссия одобрила обнуление до конца года пошлины на экспорт зерновых