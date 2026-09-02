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Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии
Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии - 02.09.2026, ПРАЙМ
Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии
Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии, главного в мире экспортера этих товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:19+0300
2026-09-02T16:19+0300
индонезия
эль-ниньо
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии, главного в мире экспортера этих товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные отраслевых ассоциаций страны. "По данным отраслевых ассоциаций, опубликованным в среду, чрезвычайно засушливая погода нарушает поставки угля и пальмового масла в индонезийском Калимантане (втором по размеру острове Индонезии - ред.) из-за снижения уровня воды в ключевых реках", - пишет Рейтер. Отмечается, что Индонезия переживает экстремальные погодные условия, связанные с природным явлением Эль-Ниньо, которые вызвали засуху и усугубили лесные пожары на Суматре и Калимантане - индонезийских островах, где сосредоточено большинство угольных шахт и плантаций пальмового масла страны. Агентство поясняет, что засуха привела к снижению уровня воды в реке Махакам на востоке Калимантана. Это в свою очередь вызвало трудности в транспортировке угля и пальмового масла. По данным агентства, поставщики угля, чтобы баржи с сырьем не сели на мель, вынуждены были уменьшить объем перевозимых грузов с 7 тысяч до 5,5 тысяч тонн. При этом плантаторы пытаются наладить альтернативные способы транспортировки пальмового масла, в том числе грузовиками. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.
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индонезия, эль-ниньо
ИНДОНЕЗИЯ, Эль-Ниньо
16:19 02.09.2026
 
Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии

Рейтер: экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии, главного в мире экспортера этих товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные отраслевых ассоциаций страны.
"По данным отраслевых ассоциаций, опубликованным в среду, чрезвычайно засушливая погода нарушает поставки угля и пальмового масла в индонезийском Калимантане (втором по размеру острове Индонезии - ред.) из-за снижения уровня воды в ключевых реках", - пишет Рейтер.
Отмечается, что Индонезия переживает экстремальные погодные условия, связанные с природным явлением Эль-Ниньо, которые вызвали засуху и усугубили лесные пожары на Суматре и Калимантане - индонезийских островах, где сосредоточено большинство угольных шахт и плантаций пальмового масла страны.
Агентство поясняет, что засуха привела к снижению уровня воды в реке Махакам на востоке Калимантана. Это в свою очередь вызвало трудности в транспортировке угля и пальмового масла.
По данным агентства, поставщики угля, чтобы баржи с сырьем не сели на мель, вынуждены были уменьшить объем перевозимых грузов с 7 тысяч до 5,5 тысяч тонн. При этом плантаторы пытаются наладить альтернативные способы транспортировки пальмового масла, в том числе грузовиками.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.
 
ИНДОНЕЗИЯЭль-Ниньо
 
 
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