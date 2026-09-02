https://1prime.ru/20260902/zhara-872940282.html

Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии

Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии - 02.09.2026, ПРАЙМ

Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии

Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии, главного в мире экспортера этих товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:19+0300

2026-09-02T16:19+0300

2026-09-02T16:19+0300

индонезия

эль-ниньо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872940282.jpg?1788355188

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экстремальная жара нарушает поставки угля и пальмового масла из Индонезии, главного в мире экспортера этих товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные отраслевых ассоциаций страны. "По данным отраслевых ассоциаций, опубликованным в среду, чрезвычайно засушливая погода нарушает поставки угля и пальмового масла в индонезийском Калимантане (втором по размеру острове Индонезии - ред.) из-за снижения уровня воды в ключевых реках", - пишет Рейтер. Отмечается, что Индонезия переживает экстремальные погодные условия, связанные с природным явлением Эль-Ниньо, которые вызвали засуху и усугубили лесные пожары на Суматре и Калимантане - индонезийских островах, где сосредоточено большинство угольных шахт и плантаций пальмового масла страны. Агентство поясняет, что засуха привела к снижению уровня воды в реке Махакам на востоке Калимантана. Это в свою очередь вызвало трудности в транспортировке угля и пальмового масла. По данным агентства, поставщики угля, чтобы баржи с сырьем не сели на мель, вынуждены были уменьшить объем перевозимых грузов с 7 тысяч до 5,5 тысяч тонн. При этом плантаторы пытаются наладить альтернативные способы транспортировки пальмового масла, в том числе грузовиками. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индонезия, эль-ниньо