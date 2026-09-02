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Жители ЕС стали меньше тратить на продукты и алкоголь

Жители ЕС стали меньше тратить на продукты и алкоголь - 02.09.2026, ПРАЙМ

Жители ЕС стали меньше тратить на продукты и алкоголь

Жители Евросоюза в начале этого года стали тратить меньше на продукты питания и алкоголь: доля каждой из категорий в общей структуре потребительских расходов в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:37+0300

2026-09-02T13:37+0300

2026-09-02T13:37+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Жители Евросоюза в начале этого года стали тратить меньше на продукты питания и алкоголь: доля каждой из категорий в общей структуре потребительских расходов в январе снизилась на 0,18 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. "В январе 2026 года почти половина (46%) совокупных потребительских расходов домохозяйств в Европейском союзе (ЕС) приходилась на три категории: продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду и электроэнергию, а также транспорт. В каждой из этих категорий в течение как минимум одного из последних лет наблюдался существенный рост цен, что подчеркивает их значимость в общем повышении потребительских цен в рассматриваемый период", - отмечает ведомство. Согласно анализу РИА Новости, на продукты питания пришлось 16,28% от общих потребительских трат, а на алкогольные напитки - 4,03%. Доля обеих категорий снизилась на 0,18 процентного пункта к январю 2025 года. При этом доля расходов на жилье и сопутствующие услуги в общей структуре трат уменьшилась на 0,1 процентного пункта до 14,87%, на транспорт - на 0,4 процентного пункта до 14,74%. Наименьший удельный вес в общей структуре расходов европейцев занимают образование - 1,2% (+0,1 процентного пункта), а также страхование и финансовые услуги - 3,01% (доля за год почти не изменилась, рост менее 0,1 процентного пункта).

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