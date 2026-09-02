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В Роснедрах рассказали, где в России еще можно найти месторождения золота
В Роснедрах рассказали, где в России еще можно найти месторождения золота - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Роснедрах рассказали, где в России еще можно найти месторождения золота
Крупные месторождения золота еще можно найти на Чукотке, в Якутии и Восточной Сибири, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:10+0300
2026-09-02T12:10+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Крупные месторождения золота еще можно найти на Чукотке, в Якутии и Восточной Сибири, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Территории Чукотки, Якутии и Восточной Сибири пока изучены не полностью, поэтому там вполне могут обнаружить новые крупные месторождения", - сказал он. Опыт последних десятилетий показывает: самые большие залежи с запасами от 100 тонн обычно встречаются в черносланцевых формациях. Они распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, объяснил Казанов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, чукотка, якутия, дальний восток, роснедра, вэф
РОССИЯ, Чукотка, ЯКУТИЯ, Дальний Восток, Роснедра, ВЭФ
В Роснедрах рассказали, где в России еще можно найти месторождения золота
Казанов: крупные месторождения золота еще можно найти на Чукотке, в Якутии и Сибири
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Крупные месторождения золота еще можно найти на Чукотке, в Якутии и Восточной Сибири, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Территории Чукотки, Якутии и Восточной Сибири пока изучены не полностью, поэтому там вполне могут обнаружить новые крупные месторождения", - сказал он.
Опыт последних десятилетий показывает: самые большие залежи с запасами от 100 тонн обычно встречаются в черносланцевых формациях. Они распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, объяснил Казанов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.