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Прогнозы ученых по вылову лососей в России не оправдались, заявили в ВАРПЭ
Прогнозы ученых по вылову лососей в России не оправдались, заявили в ВАРПЭ - 02.09.2026, ПРАЙМ
Прогнозы ученых по вылову лососей в России не оправдались, заявили в ВАРПЭ
Вылов тихоокеанских лососей в России в этом году существенно отстает от научного прогноза, нужно разобраться, почему произошел такой отрыв ожиданий от... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вылов тихоокеанских лососей в России в этом году существенно отстает от научного прогноза, нужно разобраться, почему произошел такой отрыв ожиданий от реальности, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В начале марта глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Кроме того, в нечетные годы вылов лососей обычно превышает показатели четных годов. "Пока текущий объем вылова тихоокеанских лососей существенно отстает от тех прогнозов, которые в феврале и мае этого года ВНИРО утверждались", - сказал Зверев журналистам в кулуарах ВЭФ. Он выразил уверенность, что причина отрыва прогноза от реальности должна быть предметом серьезного научного исследования. "Мы уже обращали внимание, Росрыболовства и ВНИРО на необходимость такой инвентаризации научных подходов два года назад. И видим, что уже перезрело. Надо рыбакам, промышленникам рассказать о том, почему происходят такие сбои прогнозов", - отметил президент ВАРПЭ. В апреле Росрыболовство сообщило, что общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в 2026 году установлен в объеме 227 тысяч тонн. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Владивосток, Росрыболовство, ВЭФ, ВАРПЭ
Прогнозы ученых по вылову лососей в России не оправдались, заявили в ВАРПЭ
Глава ВАРПЭ Зверев: вылов тихоокеанских лососей в России отстает от научного прогноза
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вылов тихоокеанских лососей в России в этом году существенно отстает от научного прогноза, нужно разобраться, почему произошел такой отрыв ожиданий от реальности, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
В начале марта глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Кроме того, в нечетные годы вылов лососей обычно превышает показатели четных годов.
"Пока текущий объем вылова тихоокеанских лососей существенно отстает от тех прогнозов, которые в феврале и мае этого года ВНИРО утверждались", - сказал Зверев журналистам в кулуарах ВЭФ.
Он выразил уверенность, что причина отрыва прогноза от реальности должна быть предметом серьезного научного исследования.
"Мы уже обращали внимание, Росрыболовства и ВНИРО на необходимость такой инвентаризации научных подходов два года назад. И видим, что уже перезрело. Надо рыбакам, промышленникам рассказать о том, почему происходят такие сбои прогнозов", - отметил президент ВАРПЭ.
В апреле Росрыболовство сообщило, что общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в 2026 году установлен в объеме 227 тысяч тонн.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.