Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/aes-873009867.html
Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта
Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта - 03.09.2026, ПРАЙМ
Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта
Армянская АЭС подключена к энергосети Армении после 153-дневного ремонта, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:26+0300
2026-09-03T21:28+0300
армения
facebook
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873009867.jpg?1788460124
ЕРЕВАН, 3 сен - ПРАЙМ. Армянская АЭС подключена к энергосети Армении после 153-дневного ремонта, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян. "После успешного завершения планово-профилактических ремонтных работ 2026 года, 1 сентября второй энергоблок Армянской АЭС был перезапущен и подключен к единой энергосистеме Армении", - написал министр в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, в ходе ремонта было реализовано около 20 важных мероприятий, направленных на повышение надежности, безопасности и эффективной эксплуатации энергоблока. "Ремонтные работы продлились 153 дня в соответствии с графиком. В настоящее время энергоблок работает в штатном режиме, поэтапное повышение мощности осуществляется в соответствии с установленными технологическими требованиями", - отметил Худатян. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, facebook, росатом
АРМЕНИЯ, Facebook, Росатом
21:26 03.09.2026 (обновлено: 21:28 03.09.2026)
 
Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта

Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 3 сен - ПРАЙМ. Армянская АЭС подключена к энергосети Армении после 153-дневного ремонта, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян.
"После успешного завершения планово-профилактических ремонтных работ 2026 года, 1 сентября второй энергоблок Армянской АЭС был перезапущен и подключен к единой энергосистеме Армении", - написал министр в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, в ходе ремонта было реализовано около 20 важных мероприятий, направленных на повышение надежности, безопасности и эффективной эксплуатации энергоблока.
"Ремонтные работы продлились 153 дня в соответствии с графиком. В настоящее время энергоблок работает в штатном режиме, поэтапное повышение мощности осуществляется в соответствии с установленными технологическими требованиями", - отметил Худатян.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
АРМЕНИЯFacebookРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала