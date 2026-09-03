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Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта

Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта - 03.09.2026, ПРАЙМ

Армянскую АЭС подключили к энергосети после 153-дневного ремонта

Армянская АЭС подключена к энергосети Армении после 153-дневного ремонта, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T21:26+0300

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ЕРЕВАН, 3 сен - ПРАЙМ. Армянская АЭС подключена к энергосети Армении после 153-дневного ремонта, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян. "После успешного завершения планово-профилактических ремонтных работ 2026 года, 1 сентября второй энергоблок Армянской АЭС был перезапущен и подключен к единой энергосистеме Армении", - написал министр в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, в ходе ремонта было реализовано около 20 важных мероприятий, направленных на повышение надежности, безопасности и эффективной эксплуатации энергоблока. "Ремонтные работы продлились 153 дня в соответствии с графиком. В настоящее время энергоблок работает в штатном режиме, поэтапное повышение мощности осуществляется в соответствии с установленными технологическими требованиями", - отметил Худатян. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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