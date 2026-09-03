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Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo
Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo - 03.09.2026, ПРАЙМ
Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo
Европейская авиастроительная корпорация Airbus выявила нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo, в результате чего поставки этой модели практически... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:38+0300
2026-09-03T16:38+0300
бизнес
airbus
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus выявила нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo, в результате чего поставки этой модели практически остановились за последние три месяца, сообщило агентство Блумберг. "Проблема касается горизонтального стабилизатора, что вынуждает компания проводить проверку самолетов в ходе производственного процесса и замедляет ежемесячные поставки", - пишет агентство, ссылаясь на заявление Airbus. Компания также сообщила агентству, что основная причина поломки была выявлена, и поставки A330 были возобновлены. По словам источников Блумберга, в июне и июле Airbus не поставила ни одного самолета модели A330neo, а в августе - только один, который был отправлен тайваньской авиакомпании Starlux Airlines. Airbus A330neo является модернизированной версией более старой модели широкофюзеляжного самолета компании, которая отличается новыми двигателями, усовершенствованной конструкцией крыла и другими доработками. Блумберг отмечает, что горизонтальные хвостовые стабилизаторы модели, с которыми возникла проблема, собираются на испанском заводе в Хетафе, тысячи работников которого уже несколько недель проводят забастовку. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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192
40
192
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бизнес, airbus
Бизнес, Airbus
16:38 03.09.2026
 
Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo

Блумберг: Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus выявила нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo, в результате чего поставки этой модели практически остановились за последние три месяца, сообщило агентство Блумберг.
"Проблема касается горизонтального стабилизатора, что вынуждает компания проводить проверку самолетов в ходе производственного процесса и замедляет ежемесячные поставки", - пишет агентство, ссылаясь на заявление Airbus.
Компания также сообщила агентству, что основная причина поломки была выявлена, и поставки A330 были возобновлены.
По словам источников Блумберга, в июне и июле Airbus не поставила ни одного самолета модели A330neo, а в августе - только один, который был отправлен тайваньской авиакомпании Starlux Airlines.
Airbus A330neo является модернизированной версией более старой модели широкофюзеляжного самолета компании, которая отличается новыми двигателями, усовершенствованной конструкцией крыла и другими доработками.
Блумберг отмечает, что горизонтальные хвостовые стабилизаторы модели, с которыми возникла проблема, собираются на испанском заводе в Хетафе, тысячи работников которого уже несколько недель проводят забастовку.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
 
БизнесAirbus
 
 
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