https://1prime.ru/20260903/airbus-873001444.html

Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo

Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo - 03.09.2026, ПРАЙМ

Airbus выявил нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo

Европейская авиастроительная корпорация Airbus выявила нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo, в результате чего поставки этой модели практически... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:38+0300

2026-09-03T16:38+0300

2026-09-03T16:38+0300

бизнес

airbus

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus выявила нарушения качества хвостовой части самолетов A330neo, в результате чего поставки этой модели практически остановились за последние три месяца, сообщило агентство Блумберг. "Проблема касается горизонтального стабилизатора, что вынуждает компания проводить проверку самолетов в ходе производственного процесса и замедляет ежемесячные поставки", - пишет агентство, ссылаясь на заявление Airbus. Компания также сообщила агентству, что основная причина поломки была выявлена, и поставки A330 были возобновлены. По словам источников Блумберга, в июне и июле Airbus не поставила ни одного самолета модели A330neo, а в августе - только один, который был отправлен тайваньской авиакомпании Starlux Airlines. Airbus A330neo является модернизированной версией более старой модели широкофюзеляжного самолета компании, которая отличается новыми двигателями, усовершенствованной конструкцией крыла и другими доработками. Блумберг отмечает, что горизонтальные хвостовые стабилизаторы модели, с которыми возникла проблема, собираются на испанском заводе в Хетафе, тысячи работников которого уже несколько недель проводят забастовку. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, airbus