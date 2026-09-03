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Рыночная ипотека в России оживает, заявил Аксаков
Рыночная ипотека в России оживает, заявил Аксаков - 03.09.2026, ПРАЙМ
Рыночная ипотека в России оживает, заявил Аксаков
Рыночная ипотека в России оживает, это произошло благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и стоимости самих кредитов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России оживает, это произошло благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и стоимости самих кредитов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Рыночная ипотека благодаря снижению ключевой ставки, а также процентов по ипотечным кредитам, оживает. Если год назад доля рыночной ипотеки составляла 20%, то сейчас она превышает 40%. То есть спрос на ипотечные кредиты на рыночной основе растет, это вселяет оптимизм", - сказал он в интервью в рамках ВЭФ-2026.
В основном ипотечное кредитование сейчас живет благодаря льготной программе по семейной ипотеке, добавил депутат. По словам Аксакова, в первом полугодии доля льготных программ в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила более 60%. "Так что это направление пока является более перспективным", - отметил он.
"Конечно, более существенного роста рыночной ипотеки стоит ждать, когда ключевая ставка снизится до 12, а то и 10%. Тогда спрос на ипотечные кредиты точно возрастет, и рынок будет активно развиваться", - считает депутат.
По мнению Аксакова, это может произойти к концу 2027 года.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Недвижимость, РОССИЯ, Финансы, Владивосток, Анатолий Аксаков, Госдума, ВЭФ
Рыночная ипотека в России оживает, заявил Аксаков
Депутат Аксаков: рыночная ипотека в России оживает
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России оживает, это произошло благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и стоимости самих кредитов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Рыночная ипотека благодаря снижению ключевой ставки, а также процентов по ипотечным кредитам, оживает. Если год назад доля рыночной ипотеки составляла 20%, то сейчас она превышает 40%. То есть спрос на ипотечные кредиты на рыночной основе растет, это вселяет оптимизм", - сказал он в интервью в рамках ВЭФ-2026.
В основном ипотечное кредитование сейчас живет благодаря льготной программе по семейной ипотеке, добавил депутат. По словам Аксакова, в первом полугодии доля льготных программ в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила более 60%. "Так что это направление пока является более перспективным", - отметил он.
"Конечно, более существенного роста рыночной ипотеки стоит ждать, когда ключевая ставка снизится до 12, а то и 10%. Тогда спрос на ипотечные кредиты точно возрастет, и рынок будет активно развиваться", - считает депутат.
По мнению Аксакова, это может произойти к концу 2027 года.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.