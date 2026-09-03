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Рыночная ипотека в России оживает, заявил Аксаков

Рыночная ипотека в России оживает, заявил Аксаков - 03.09.2026, ПРАЙМ

Рыночная ипотека в России оживает, заявил Аксаков

Рыночная ипотека в России оживает, это произошло благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и стоимости самих кредитов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:06+0300

2026-09-03T05:06+0300

2026-09-03T05:06+0300

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анатолий аксаков

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России оживает, это произошло благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и стоимости самих кредитов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Рыночная ипотека благодаря снижению ключевой ставки, а также процентов по ипотечным кредитам, оживает. Если год назад доля рыночной ипотеки составляла 20%, то сейчас она превышает 40%. То есть спрос на ипотечные кредиты на рыночной основе растет, это вселяет оптимизм", - сказал он в интервью в рамках ВЭФ-2026. В основном ипотечное кредитование сейчас живет благодаря льготной программе по семейной ипотеке, добавил депутат. По словам Аксакова, в первом полугодии доля льготных программ в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила более 60%. "Так что это направление пока является более перспективным", - отметил он. "Конечно, более существенного роста рыночной ипотеки стоит ждать, когда ключевая ставка снизится до 12, а то и 10%. Тогда спрос на ипотечные кредиты точно возрастет, и рынок будет активно развиваться", - считает депутат. По мнению Аксакова, это может произойти к концу 2027 года. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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недвижимость, россия, финансы, владивосток, анатолий аксаков, госдума, вэф