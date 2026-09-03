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В МИД пригрозили ответом при изъятии Евросоюзом российских активов

В МИД пригрозили ответом при изъятии Евросоюзом российских активов - 03.09.2026, ПРАЙМ

В МИД пригрозили ответом при изъятии Евросоюзом российских активов

Россия имеет возможности для ответа на изъятие ее активов в Евросоюзе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на ВЭФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:25+0300

2026-09-03T11:25+0300

2026-09-03T11:25+0300

финансы

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия имеет возможности для ответа на изъятие ее активов в Евросоюзе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на ВЭФ. "В Евросоюзе должны понимать, что у нас есть политическая воля и ресурсы для того, чтобы дать такой ответ, который будет иметь серьезные последствия для Евросоюза и его финансовой системы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности изъятия активов РФ. "Любые шаги по незаконному изъятию активов будут подрывать репутацию Евросоюза как игрока, который стремится играть достойную роль на глобальных финансовых рынках. Его привлекательность в этом смысле будет подорвана, если не уничтожена", - добавил Грушко.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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финансы, россия, владивосток, александр грушко, ес, мид рф, вэф