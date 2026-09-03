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Алиханов рассказал, на каких маршрутах нужен самолет МС-21
Алиханов рассказал, на каких маршрутах нужен самолет МС-21 - 03.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, на каких маршрутах нужен самолет МС-21
Самолет МС-21 нужен на относительно коротких маршрутах с большим пассажиропотоком, например, между Москвой и Санкт-Петербургом или Сочи, рассказал журналистам... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Самолет МС-21 нужен на относительно коротких маршрутах с большим пассажиропотоком, например, между Москвой и Санкт-Петербургом или Сочи, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"В каких-то случаях нужны относительно короткие перелеты, но с большим пассажиропотоком - например, на таких маршрутах, как Москва - Санкт-Петербург или Москва - Сочи. Здесь, конечно, наиболее эффективен МС-21-310 с большей пассажировместимостью", - сказал министр.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Алиханов рассказал, на каких маршрутах нужен самолет МС-21
Глава Минпромторга Алиханов: МС-21 нужен на коротких маршрутах с большим пассажиропотоком
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Самолет МС-21 нужен на относительно коротких маршрутах с большим пассажиропотоком, например, между Москвой и Санкт-Петербургом или Сочи, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"В каких-то случаях нужны относительно короткие перелеты, но с большим пассажиропотоком - например, на таких маршрутах, как Москва - Санкт-Петербург или Москва - Сочи. Здесь, конечно, наиболее эффективен МС-21-310 с большей пассажировместимостью", - сказал министр.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.