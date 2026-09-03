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Алиханов рассказал о компетенциях российских судостроителей

Алиханов рассказал о компетенциях российских судостроителей - 03.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о компетенциях российских судостроителей

Россия обладает большим спектром компетенций в судостроении для сотрудничества с дружественными странами, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия обладает большим спектром компетенций в судостроении для сотрудничества с дружественными странами, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов на ВЭФ-2026. "На самом деле, у наших судостроителей большой спектр компетенций, которыми мы были бы готовы обмениваться с зарубежными коллегами из дружественных стран", - сказал министр. Он подчеркнул, что Россия обладает самым сильным в мире ледокольным флотом. Кроме того, отечественные судостроители серийно строят грузовые суда морского, смешанного и внутреннего плавания, аварийно-спасательные суда, пассажирский флот различного назначения, рыбопромысловые суда и земснаряды. "В плане развития мощностей крупнотоннажного судостроения, конечно, еще есть куда расти – как раз в этом сегменте мы готовы рассматривать возможности строительства судов в кооперации с зарубежными верфями по нашим проектам и с максимальным насыщением нашим судовым комплектующим оборудованием", - добавил Алиханов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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