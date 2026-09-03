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Алиханов рассказал о компетенциях российских судостроителей - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о компетенциях российских судостроителей
Алиханов рассказал о компетенциях российских судостроителей - 03.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о компетенциях российских судостроителей
Россия обладает большим спектром компетенций в судостроении для сотрудничества с дружественными странами, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:17+0300
2026-09-03T17:17+0300
россия
бизнес
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия обладает большим спектром компетенций в судостроении для сотрудничества с дружественными странами, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов на ВЭФ-2026. "На самом деле, у наших судостроителей большой спектр компетенций, которыми мы были бы готовы обмениваться с зарубежными коллегами из дружественных стран", - сказал министр. Он подчеркнул, что Россия обладает самым сильным в мире ледокольным флотом. Кроме того, отечественные судостроители серийно строят грузовые суда морского, смешанного и внутреннего плавания, аварийно-спасательные суда, пассажирский флот различного назначения, рыбопромысловые суда и земснаряды. "В плане развития мощностей крупнотоннажного судостроения, конечно, еще есть куда расти – как раз в этом сегменте мы готовы рассматривать возможности строительства судов в кооперации с зарубежными верфями по нашим проектам и с максимальным насыщением нашим судовым комплектующим оборудованием", - добавил Алиханов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, бизнес, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
17:17 03.09.2026
 
Алиханов рассказал о компетенциях российских судостроителей

Глава Минпромторга Алиханов: Россия обладает большим спектром компетенций в судостроении

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия обладает большим спектром компетенций в судостроении для сотрудничества с дружественными странами, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"На самом деле, у наших судостроителей большой спектр компетенций, которыми мы были бы готовы обмениваться с зарубежными коллегами из дружественных стран", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Россия обладает самым сильным в мире ледокольным флотом. Кроме того, отечественные судостроители серийно строят грузовые суда морского, смешанного и внутреннего плавания, аварийно-спасательные суда, пассажирский флот различного назначения, рыбопромысловые суда и земснаряды.
"В плане развития мощностей крупнотоннажного судостроения, конечно, еще есть куда расти – как раз в этом сегменте мы готовы рассматривать возможности строительства судов в кооперации с зарубежными верфями по нашим проектам и с максимальным насыщением нашим судовым комплектующим оборудованием", - добавил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесВладивостокАнтон АлихановМинпромторгВЭФ
 
 
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