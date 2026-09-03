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Алиханов рассказал о запуске механизма трейд-ин на инновационные вагоны

Алиханов рассказал о запуске механизма трейд-ин на инновационные вагоны - 03.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о запуске механизма трейд-ин на инновационные вагоны

Запуск механизма трейд-ин на закупку инновационных вагонов зависит от сроков финансирования, однако Минпромторг России старается запустить его как можно скорее, | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Запуск механизма трейд-ин на закупку инновационных вагонов зависит от сроков финансирования, однако Минпромторг России старается запустить его как можно скорее, заявил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "По "трейд-ину" на инновационные полувагоны мы уже согласовали и механизм, и все основные параметры. Стараемся запустить его как можно скорее, однако это зависит в том числе от сроков финансирования", - сказал министр. Ранее глава Минпромторга сообщал, что министерство планирует запустить специальную утилизационную программу по обновлению парка грузовых вагонов на инновационный подвижной состав. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков летом 2025 года сообщал журналистам о предложении холдинга применять механизм трейд-ин для грузовых вагонов, рассматривается ряд вариантов его работы. Ранее компания зафиксировала очередной рекорд по числу грузовых вагонов на сети и видит "лишних" 400 тысяч единиц. По его данным, количество поступающего на сеть нового подвижного состава вдвое превышает списание. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, технологии, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, ржд, вэф