https://1prime.ru/20260903/alihanov-873003583.html
Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок
Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок - 03.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок
Национальный режим регулирования закупки товаров планируется распространить на мебель, канцелярские товары, свинцовые аккумуляторы, а также трансформаторы,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Национальный режим регулирования закупки товаров планируется распространить на мебель, канцелярские товары, свинцовые аккумуляторы, а также трансформаторы, кабели и низковольтные комплектные устройства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны. Новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2025 года.
"Следует отметить работу над распространением запрета на отрасль систем накопления электроэнергии, а именно на свинцовые аккумуляторы, мебель, а также канцелярские принадлежности. Кроме того, в планах расширить нацрежим на все трансформаторы, низковольтные комплектные устройства и кабели", - сказал глава ведомства.
Кроме того, в Минпромторге ожидают также расширения действия механизма "второй лишний" на продукцию российской металлургии, а именно строительные леса из черных металлов.
"Такая инициатива сейчас вынесена на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - уточнил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок
Алиханов: нацрежим регулирования закупки товаров распространят на мебель и трансформаторы
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Национальный режим регулирования закупки товаров планируется распространить на мебель, канцелярские товары, свинцовые аккумуляторы, а также трансформаторы, кабели и низковольтные комплектные устройства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны. Новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2025 года.
"Следует отметить работу над распространением запрета на отрасль систем накопления электроэнергии, а именно на свинцовые аккумуляторы, мебель, а также канцелярские принадлежности. Кроме того, в планах расширить нацрежим на все трансформаторы, низковольтные комплектные устройства и кабели", - сказал глава ведомства.
Кроме того, в Минпромторге ожидают также расширения действия механизма "второй лишний" на продукцию российской металлургии, а именно строительные леса из черных металлов.
"Такая инициатива сейчас вынесена на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - уточнил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.