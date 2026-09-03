https://1prime.ru/20260903/alihanov-873003583.html

Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок

Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок - 03.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок

Национальный режим регулирования закупки товаров планируется распространить на мебель, канцелярские товары, свинцовые аккумуляторы, а также трансформаторы,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:18+0300

2026-09-03T17:18+0300

2026-09-03T17:18+0300

бизнес

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антон алиханов

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Национальный режим регулирования закупки товаров планируется распространить на мебель, канцелярские товары, свинцовые аккумуляторы, а также трансформаторы, кабели и низковольтные комплектные устройства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026. Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны. Новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2025 года. "Следует отметить работу над распространением запрета на отрасль систем накопления электроэнергии, а именно на свинцовые аккумуляторы, мебель, а также канцелярские принадлежности. Кроме того, в планах расширить нацрежим на все трансформаторы, низковольтные комплектные устройства и кабели", - сказал глава ведомства. Кроме того, в Минпромторге ожидают также расширения действия механизма "второй лишний" на продукцию российской металлургии, а именно строительные леса из черных металлов. "Такая инициатива сейчас вынесена на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - уточнил Алиханов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф