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Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок
Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок - 03.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок
Национальный режим регулирования закупки товаров планируется распространить на мебель, канцелярские товары, свинцовые аккумуляторы, а также трансформаторы,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
бизнес
россия
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Национальный режим регулирования закупки товаров планируется распространить на мебель, канцелярские товары, свинцовые аккумуляторы, а также трансформаторы, кабели и низковольтные комплектные устройства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026. Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны. Новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2025 года. "Следует отметить работу над распространением запрета на отрасль систем накопления электроэнергии, а именно на свинцовые аккумуляторы, мебель, а также канцелярские принадлежности. Кроме того, в планах расширить нацрежим на все трансформаторы, низковольтные комплектные устройства и кабели", - сказал глава ведомства. Кроме того, в Минпромторге ожидают также расширения действия механизма "второй лишний" на продукцию российской металлургии, а именно строительные леса из черных металлов. "Такая инициатива сейчас вынесена на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - уточнил Алиханов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
17:18 03.09.2026
 
Алиханов рассказал о нацрежиме регулирования закупок

Алиханов: нацрежим регулирования закупки товаров распространят на мебель и трансформаторы

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Национальный режим регулирования закупки товаров планируется распространить на мебель, канцелярские товары, свинцовые аккумуляторы, а также трансформаторы, кабели и низковольтные комплектные устройства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны. Новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2025 года.
"Следует отметить работу над распространением запрета на отрасль систем накопления электроэнергии, а именно на свинцовые аккумуляторы, мебель, а также канцелярские принадлежности. Кроме того, в планах расширить нацрежим на все трансформаторы, низковольтные комплектные устройства и кабели", - сказал глава ведомства.
Кроме того, в Минпромторге ожидают также расширения действия механизма "второй лишний" на продукцию российской металлургии, а именно строительные леса из черных металлов.
"Такая инициатива сейчас вынесена на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - уточнил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокАнтон АлихановМинпромторгВЭФ
 
 
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