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Алиханов рассказал о преимуществах укороченной версии МС-21 - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о преимуществах укороченной версии МС-21
Алиханов рассказал о преимуществах укороченной версии МС-21 - 03.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о преимуществах укороченной версии МС-21
Укороченная версия самолета МС-21 займет нишу таких бортов как Airbus A320 или Boeing 737, а за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
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россия
иркутская область
владивосток
антон алиханов
сергей чемезов
владимир путин
росавиация
минпромторг
ростех
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Укороченная версия самолета МС-21 займет нишу таких бортов как Airbus A320 или Boeing 737, а за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "Если же говорить о маршрутах протяженностью порядка 4–4,5 тысячи километров с меньшей загрузкой, то здесь более востребован самолет примерно на 156 кресел в двухклассной компоновке — прямой аналог Airbus A320 или Boeing 737. Именно эту нишу и должна занять укороченная версия МС-21-210. За счет меньшей массы она получит большую дальность полета, что сделает ее еще более эффективной на ряде маршрутов", - сказал министр. Он подчеркнул, что российские разработчики не приступают к созданию нового типа техники без понимания спроса на нее. Техническое задание на производство укороченной версии МС-21 согласовывалось с авиакомпаниями, Росавиацией и Минтрансом. "Нами была проведена большая аналитическая работа: изучены маршрутные сети российских авиакомпаний, структура существующего парка и экономика эксплуатации воздушных судов. По оценке Росавиации, сегодня свыше 80% всех маршрутов в России выполняется на расстояние менее 2500 километров. По итогам этой работы мы увидели, что для МС-21-210 действительно существует отдельная ниша", - заключил Алиханов. В ноябре 2025 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее двух лет, интерес к такой модели проявляла авиакомпания "Аэрофлот". В конце июля в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область сообщалось, что разработка укороченной версии МС-21 с увеличенной дальностью полета начата в мае 2026 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, иркутская область, владивосток, антон алиханов, сергей чемезов, владимир путин, росавиация, минпромторг, ростех, a320neo
Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область, Владивосток, Антон Алиханов, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Росавиация, Минпромторг, Ростех, A320neo
17:18 03.09.2026
 
Алиханов рассказал о преимуществах укороченной версии МС-21

Алиханов: укороченная версия МС-21 займет нишу A320 или Boeing 737

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Укороченная версия самолета МС-21 займет нишу таких бортов как Airbus A320 или Boeing 737, а за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"Если же говорить о маршрутах протяженностью порядка 4–4,5 тысячи километров с меньшей загрузкой, то здесь более востребован самолет примерно на 156 кресел в двухклассной компоновке — прямой аналог Airbus A320 или Boeing 737. Именно эту нишу и должна занять укороченная версия МС-21-210. За счет меньшей массы она получит большую дальность полета, что сделает ее еще более эффективной на ряде маршрутов", - сказал министр.
Он подчеркнул, что российские разработчики не приступают к созданию нового типа техники без понимания спроса на нее. Техническое задание на производство укороченной версии МС-21 согласовывалось с авиакомпаниями, Росавиацией и Минтрансом.
"Нами была проведена большая аналитическая работа: изучены маршрутные сети российских авиакомпаний, структура существующего парка и экономика эксплуатации воздушных судов. По оценке Росавиации, сегодня свыше 80% всех маршрутов в России выполняется на расстояние менее 2500 километров. По итогам этой работы мы увидели, что для МС-21-210 действительно существует отдельная ниша", - заключил Алиханов.
В ноябре 2025 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее двух лет, интерес к такой модели проявляла авиакомпания "Аэрофлот".
В конце июля в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область сообщалось, что разработка укороченной версии МС-21 с увеличенной дальностью полета начата в мае 2026 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯИркутская областьВладивостокАнтон АлихановСергей ЧемезовВладимир ПутинРосавиацияМинпромторгРостехA320neo
 
 
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